Yere yatırdıkları kişiyi sopayla öldüresiye dövdüler

Giresun’da biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe ellerindeki sopalarla dövdü. Tarafların şikâyetçi olmadığı olay, anbean görüntülendi.

Olay, 10 Şubatta Çıtlakkale Mahallesinde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Tarafların, birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenilen olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Görüntülere; birisi kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.

(DHA)