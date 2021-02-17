Haberler Gündem

Yere yatırdıkları kişiyi sopayla öldüresiye dövdüler

Giresun’da biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe ellerindeki sopalarla dövdü. Tarafların şikâyetçi olmadığı olay, anbean görüntülendi.

Olay, 10 Şubatta Çıtlakkale Mahallesinde meydana geldi. Batlama Deresi kenarındaki kaldırımda, bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe odundan sopalarla vurdu. Tarafların, birbirlerinden şikâyetçi olmadığı öğrenilen olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Görüntülere; birisi kadın 2 kişinin, yere yatırdıkları erkeğe sopayla vurduğu, yayalar ile yoldan geçen sürücülerin olan biteni izlediği görüldü, dayak yiyen kişinin ise bağırdığı duyuldu.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
KKTC’de sürpriz kabine değişikliği

KKTC’de sürpriz kabine değişikliği

Uzmanından yatırımcılara ‘altın alın’ tavsiyesi

Uzmanından yatırımcılara ‘altın alın’ tavsiyesi

Ahırda dehşete düşüren manzara

Ahırda dehşete düşüren manzara

Yere yatırdıkları kişiyi sopayla öldüresiye dövdüler
Gündem