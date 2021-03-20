Yenikapı’da Nevruz kutlaması
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Yenikapı’da Nevruz kutlaması

Yenikapı Miting alanında nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HDP milletvekilleri Musa Pir ve eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder katıldı.

Yenikapı’da yapılan Nevruz kutlaması saat 11.00’de başladı. Vatandaşlar polis kontrol noktasında geçerek alana geldi. Çok sayıda polisin görev yaptığı alanda bazı noktalarda TOMA’lar yer alırken,  polis helikopteri de zaman zaman denetim uçuşu gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından nevruz ateşi yakıldı. Vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekti. Öte yandan kutlamaya katılan bazı kişilerin Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu bayrak açtığı görüldü.

(DHA)

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