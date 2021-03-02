Yeni TÜİK Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzsıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre TÜİK Başkanlığı’na Prof. Dr. Sait Ercan Dinçer atandı. Karar, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince alındı.

(İHA)