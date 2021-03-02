Yeni TÜİK Başkanı belli oldu
Haberler Gündem

Yeni TÜİK Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzsıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre TÜİK Başkanlığı’na Prof. Dr. Sait Ercan Dinçer atandı. Karar, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince alındı.

(İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kısıtlamaya yapılandırma arası

Kısıtlamaya yapılandırma arası

İçişleri Bakanlığı: İşte ‘yeni kontrollü normalleşmenin’ tüm ayrıntıları

İçişleri Bakanlığı: İşte ‘yeni kontrollü normalleşmenin’ tüm ayrıntıları

‘Acılı çiğ köfte dayağı’ olayının yaşandığı dükkana saldırı

‘Acılı çiğ köfte dayağı’ olayının yaşandığı dükkana saldırı

Yeni TÜİK Başkanı belli oldu
Gündem