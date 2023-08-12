Yeni sezon eski takım!

Trendyol Süper Lig ilk maçında Trabzon, Antalyaspor karşısında. Trabzon taraftarı eskisi gibi görevinin başında. Fakat takım da eskisi gibi. Yeni transferler stoper Benkovic ve orta saha Kourbelis takıma ekstra bir katkı vermediler. Diğer 9 oyuncu geçen yıl birlikte oynayanlardı zaten.

Sürekli patlama yapması beklenen Umut’u en uçta tek başına bırakmak, ondan arkasındaki dörtlüye top indirip duvar olmasını beklemek yanlıştı. Takımın iyi bir kamp geçirdiği saha içi enerjisi ile belli olsa da Trezeguet ve Visca hücumda verimli olamadı. Yine de duran toptan buldukları golle soyunma odasına önde gitmeyi başardılar.

Transferlere herkesten önce başlayan Trabzon, yaşadığı talihsiz sakatlıklardan yeni oyuncularını kullanamadı, ikinci yarıda yapılan değişikliklerde eski oyuncular Bardhi, Gomez ve Doğucan oyuna katıldı. Abdülkadir ve Bakasetas’ı rakip ceza sahasına yakın oynamadığı sürece bu takım skor sıkıntısı yaşar.

Maçı sonlarında puan için Trabzon sahasına çok adamla gelmeye başladığı zamanlarda arkada bıraktıkları boşlukları en iyi kullanacak Abdülkadir’in oyundan alınması anlayan varsa beri gelsin. Koşan mücadele eden, birlikte oynamaya alışkın bir Trabzon’un oyun kalitesinin daha yukarda olması gerekirdi.