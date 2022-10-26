Yeni otobüs

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon çoğu maçta sahada ya formasıyla, ya adıyla ya da VAR veya hakemlerle yürümeye çalışıyor. Geçen sezon o çok esen neredeyse kasırgaya dönüşen fırtınadan eser yok. Televizyonlarda veya stada gelip keyif almak isteyen taraftarlar maalesef artık eziyet çekiyorlar. Trabzonspor adeta tek lastiği patlamış ve ağır aksak giden bir “otobüs” görüntüsü veriyor. Gerçi yeni bir otobüs alınmış ve Sivasspor maçında lastiği de şimdilik patlak değildi.

Şöyle arkamıza yaslanarak keyifle izlediğimiz maç sayısı ikiyi geçmez. Şampiyon olmuş bir kadronun ayarları ile oynarsanız olacağı da budur. Hep sezon başından bu yana aynı şeyleri söylüyoruz ama giden gitti ve ara transfer dönemine kadar eldeki malzeme de bu. Muhteşem Sivasspor zaferinden sonra Abdullah hoca çıkıp “15 dakikasını çok beğendim, harikaydı, bayıldım” falan demiş. Yahu geride kalan 75 dakikayı ne yapacaksın. Bir de Süper Lig’in en yaşlı takımı ile oynuyorsunuz. Adamlar neredeyse sahaya baston ile çıkıp oynuyorlar ve sen hala çıkıp 15 dakikayı çok beğendim diyorsun. Kusura bakmayın ama ben hiç beğenmedim. Biliyorum ki yalnızca bana değil izleyenlerin çoğuna keyif de vermiyor.

Dediğim gibi yalnızca sahaya çıkan forması ve adıyla şimdilik kazanmaya devam ediyor. Ama umudumuz yok mu? Tabii ki var. Abdullah hoca ara transfer döneminde aldığım duyumlara göre iki transfer yapacakmış. Şimdiden söyleyeyim. Ara transfer döneminde alacağın oyuncu ya takımında istenmeyen, ya da sorunlu oyuncu olur. Bekleyip göreceğiz. Abdullah hocanın da hayali herhalde Nasreddin Hoca’nın da dediği gibi, “Ya tutarsa” olacak. Biz bunları merak ederken bazıları da yeni alınan takım otobüsünü merak ediyor. Abdullah hoca da takımının 15 dakikasını beğendiği gibi yeni otobüsü de çok beğenmişmiş. Bakalım bizler Trabzonspor’u ne zaman beğeneceğiz.