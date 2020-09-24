Yeni liderler neden çıkmıyor?.. Zidane tipi liderler olacak mı?

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane sadece futbolcu, teknik direktör olarak değil…

Günümüz lider karakteri gösterdiği için de çok takdir ettiğim bir kişi…

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Nedir Zidane’nın liderlik özelliği?..

Gerekirse patron…

Gerekirse işçi oluşu…

Gerekirse hayalperest…

Gerekirse mükemmel gerçekçiliği…

Ve şartlar ne olursa olsun…

Kişisel çıkarı hangi tarafta olursa olsun o; sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor…

Real Madrid belki de kuruluşundan günümüze kadar ilk kez 16 futbolcu sattı…

Ve fakat…

Bir tek futbolcu bile satın almadı…

Bunda, Zidane’nın kulübün patronu gibi düşünmesi etkili oldu…

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Şöyle de diyebilirim:

Zidane bir teknik direktör olarak kariyer riskini göze aldı…

Ve…

Kulübün gelecek planlamasına yardımcı oldu…

Bu nedenle, ona olan saygım bir kat daha arttı…

İNSANLIĞIN SONU OLUR…

Günümüz siyasi liderleri kendi kişisel önceliklerini, ulusun ve ülkenin geleceğine tercih ediyorlar… Ve…

Dünya o nedenle bir türlü rayına oturamıyor…

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Sezgilerime ve öngörüme göre…

Zidane tipi siyasi liderler dönemi gelmek üzere…

Çünkü…

Dünya, bugünkü “genel başkan” rol model siyasetçilerle daha uzun süre yürüyemez…

Yürümekte ısrar ederse:

Büyük bir savaş, dünyanın da insanlığın da sonu olur…

BUNLAR İYİ GÜNLER…

DEVA Partisi Lideri Babacan ekonominin içinde bulunduğu durumu özetlemek için şöyle dedi:

“Para politikası yanlış, çünkü Merkez Bankası bağımsız değil” dedi.

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Başka ne dedi?..

“Türkiye’nin en büyük sorunu işsizlik” dedi ve ekledi. “Bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede yatırım olmazsa işsizlik sorununu nasıl çözeceksiniz…”.

Başka ne dedi?..

“Türkiye tek bir kişinin kararlarıyla yönetilemeyecek kadar büyük bir ülkedir…”.

Dedi de ne oldu?..

Hiiiç…

Diğer muhalefet partilerinin liderleri benzerlerini söylediğinde ne olduysa o oldu…

Ekonomiyi yönetenlerin bir kulağından girdi…

Öbür kulağından çıktı…

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Ama…

Bir şey daha söyledi Ali Babacan…

O söylediği kısacık cümle hepimizin kulağına küpe olmalı:

“Bunlar daha iyi günler…”.

TARAFTAR OL AMA AMİGO OLMA…

Yavuz Bingöl, Okan Bayülgen’in programına konuk oldu.

Okan sordu:

“Yandaşlık kötü bir şey değil mi?”…

Yavuz cevap verdi:

“Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil…”.

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Oysa Okan, “Neden Erdoğan’dan yanasın?” diye sormadı…

Ama…

Yavuz fıkradaki gibi, “Kime yandaş denildiğini” biliyor…

O nedenle savunmaya geçti…

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Okan hemen şu soruyu sormalıydı:

“İyi ama kamuoyu sizi sürekli Sayın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile birlikte görüyor da neden muhalefet partileri liderlerinin yanında hiç görmüyor?”…

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Hasılı…

Yanlış olan Yavuz Bingöl’ün “sanatçı” olarak AKP taraftarı olması değil…

Yanlış olan, bir sanatçının (Cumhurbaşkanı da olsa) bir siyasi parti genel başkanına amigoluk yapması…

FELAKET GELDİ…

1 dolar 7.00’ı geçti…

Bakan Albayrak gibi bakarsak tehlikeli değil…

Çünkü…

Dolar çıkar da iner de…

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Bakan Bey doğru söyledi ama… Yanlış yaptı…

Dolara müdahale etti…

Ve felaket geldi…

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Eğer MB’na müdahale edilmeseydi…

120 milyar dolar rezerv, “TL değer kaybetmesin” diye satılmasaydı…

Hem 120 milyar dolar rezervimiz olacaktı…

Ve hem de…

Dolar bugünkü seviyeye bile yükselmeyecekti…

ÇOK AYIP…

Erol Mütercimler ülkenin saygın entelektüellerinden biri…

Öyle, “keskin ve müzmin” muhalif falan da değil…

Hele, FETÖ ile mücadele edildiğini iddia eden Erdoğan’a en samimi desteği verenlerden biri…

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Mütercimler, bir TV canlı yayınında İHL ile ilgisi kısmi bir durum tespiti yaptı…

Ve fakat, görüşleri nedeniyle günlerdir saldırı altında…

Saldırı devam ederken dün medyaya yansıdı…

1 yıl 6 ay hapis cezası talebiyle yargılanacak…

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Canlarım be…

Durum facia…

Çünkü…

Bu ülkenin kurucu cumhurbaşkanı, ulusal kahraman Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenler, Devlet’in zirvesinde konuk ediliyor…

Atatürk İlke ve İnkılaplarına yürekten bağlı aydınlar ise…

Toplumsal bir yaraya dikkat çekmek için yaptıkları açıklamalar nedeniyle hapis cezası istemiyle yargılanıyor…

Hem yargımız ve hem de demokrasimiz adına çok ayıp…