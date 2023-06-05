Yeni kabinede kadın temsili yüzde 5,8 oranında kaldı

Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kadın temsili yüzde 5,8 oranında kaldı. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Nuray Karaoğlu, “Bizler siyasette daha çok kadın olmalı derken, 17 kişilik kabinede bir tek kadın bakana yer verilmesi siyasetin hala erkek işi olarak görülmesinin Meclis’teki tezahürüdür” dedi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Nuray Karaoğlu, yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kadınlara, yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koltuğunun verilmesini eleştirdi. Eşitsizliğin Meclis üzerinden pekiştirildiğini ifade eden Karaoğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, kabinedeki kadın temsil oranının yüzde 5,8’de kaldığına dikkat çekti.

“SEMBOLİK DEĞİL SAMİMİ İRADEYİ GÖRMELİYİZ”

Yeni düzenin kadınları toplumun dışına iterek eşitsizlikleri pekiştirdiğine işaret eden Nuray Karaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bizler siyasette daha çok kadın olmalı derken, 17 kişilik kabinede bir tek kadın bakana yer verilmesi siyasetin hala erkek işi olarak görülmesinin Meclis’teki tezahürüdür. Kadınların Dışişleri, Maliye, Sağlık, Eğitim, Turizm, İçişleri Bakanlığı gibi görevlerde de başarılı olacaklarından kuşku duymayan zihinsel dönüşümü bekliyoruz. Türkiye’nin ikinci yüzyılda daha kapsayıcı ve eşit bir yaşam istiyorsak kadınların liderliği konusundaki bariyerlerin kalkması adına sembolik değil samimi iradeyi görmeliyiz. Eşitsizlik gelecek nesillerin kaderi olmamalı. Unutmayalım ki kadın yoksa eşitlik yok! Kadın yoksa adalet yok!” (ANKA)