Yeni kabine mi sekreterya mı?

AKP’li Cumhurbaşkanı, yemin ettiği gün yeni kabineyi de açıkladı…

Kabinedeki 17 bakanın ikisi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki dönem sekreteryasından kalanlar… Bakanlardan dokuzunu tanımıyorum; ismini az çok bildiklerim var, o kadar… Diğerleri hakkında ise üzerlerinde kalem oynatabilecek kadar bilgiye sahibim zannımca!

Kabinenin açıklanmasıyla birlikte bir övgü, bir abartma başladı ki, şaşırdığımı itiraf etmem gerek! “Yeni Yüzyılın kabinesi” diyenlerden, “Türkiye şahlanacak” diyenine, “İşte Türkiye’yi uçuracak olan yeni Bakanlar Kurulu” şeklinde alkış tutanına, temkinli davranıp, “umduğumdan iyi çıktı” diye fikir belirtenine acayip bir alkış seli!

Koydum kabine listesini önüme, tek tek inceledim yeni bakanları; tanıdık gelenleri ayırdım ve üzerinde biraz çalıştım..

–İşte benim önce Mehmet Şimşek ve ekürisi “müthiş Türk kızı” ile ilgili bulduklarım…

Dolandırıcı damgasıyla gitti kurtarıcı olarak döndü!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in gidişi epey hazin olmuştu. 2018’de görevden alınmış, yeni eşi ile Londra’nın yolunu tutmuştu… Ancak unutulmamıştı; AKP’li Cumhurbaşkanı tarafından, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile birlikte Halkbank’ı dolandırmakla suçlanmış, diğer bir anlatımla “dolandırıcı” olarak damgalanmıştı!

Aradan beş koca yıl geçti; Türkiye ekonomisi tepetaklak uçurumun dibini boyladı.. Cumhurbaşkanı’nın seçtiği Nurettin Nebati, “heterodoks model” adı altında mucizevi yeni ekonomik sistemi devreye soktu…

Daha doğrusu “ben ekonomistim” diyen liderinin eline tutuşturduğu “faiz sebep, enflasyon neticedir” şeklindeki dünyada eşi benzeri görülmemiş Erdoğan doktrinini yürürlüğe koydu!

Durum iyice kötüleşti; Bay Nebati defalarca Londra, Paris ve Washington arasında turladı, ancak Reis’in “tefeciler” şeklinde suçlayacağı finans çevrelerinden zırnık alamadı! Cumhurbaşkanı genel seçimler öncesi Şimşek’i defalarca çağırdı, şaşaalı tekliflerde bulundu ama geçmişte “dolandırıcı” dediği eski bakanı “Nuh diyor, peygamber demiyordu!” Daha doğrusu biz öyle sanıyorduk!

Bu arada bakanlığın elinden kuş olup uçacağını anlayan Bay Nebati, büyük olasılıkla selefi olması beklenen Şimşek’le ilgili üstelik miting meydanında “İngiliz vatandaşı maliyeci” şeklinde alçaltıcı açıklamalar bile yaptı! Ancak “Dolandırıcı” yaftalı eski ekonomi bakanı yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak ilan edildi! Devir teslim töreninde artı eski bakan payesine layık görülen Nebati’nin gözlerine baka baka şöyle diyecekti:

–Artık rasyonel politikalara dönmek zorundayız!

Görevi almasının ardından TÜİK enflasyon verilerini açıkladı; aaa ne görelim, aylık enflasyon yüzde 0.4, yıllık enflasyon ise yüzde 39’a düşmüştü, iyi mi! Nasıl olmuştu peki bu güzellik? Gayet kolay; öncelikle Şimşek ekonominin başına geçmişti, sonracığıma Temmuz ayı memura işçiye, emekliye zam ayıydı! Ne kadar az enflasyon, o kadar az zam demekti!

–Şimşek yasaları (gayri resmi IMF modeli) yürürlüğe girmişti!

Aynı bankayı önce büyük kâra geçirip sonra batıran kadın!

Bir parantez açıp, Bakan Şimşek’in ekürisine de bakalım…

Prof. Dr. Hafize Gaye Erkan batı finans çevrelerinde “müthiş Türk kızı” olarak biliniyor. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi’nden kabul edilerek yurt dışına taşındı.

Princeton’da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi.

Gaye Hanım’ın parlamasında ki en önemli olayı paylaşayım: First Republic Bank’da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı ve CEO oldu. Gayet parlak bir başarı gerçekten, ancak “müthiş kızın” haberlerin çoğunda yer almayan bir fena başarısızlığını Prof. Dr. Selva Demiralp Birgün gazetesine şöyle anlatıyor:

–Daha kendisi gelmeden basına servis edilen sahte yaldızlamalar var. Paketlenmiş ve yaldızlanmış bilgilerin sunulması, bu gereksiz çarpıtmaların geçmişte CEO olarak çalıştığı First Republic Bank’in batış tecrübesini gizleme amaçlı olduğunu düşündürüyor”

Vayyy, demek ki bankanın fonlarını 10 kat büyüten Gaye hanım, Aynı Bankayı CEO olduktan sonra batırmış! İşte Şimşek, bu müthiş kadına Merkez Bankası Başkanlığı’nı teklif etti O da kabul etti. Şimdi soru şu, böylesine bir ikiliye karşı AKP’li Cumhurbaşkanı nasıl dayanacak? Dışarıya sızan bilgilere göre Şimşek “çok sıkı şartlarla” kabul etmiş bu görevi… Ekürisi Gaye hanımın da aynı yönde düşündüğü ve işine kimseyi karıştırmayacağı da gayet açık ve seçik şekilde görülüyor! Zaten ABD basını şimdiden alkış tutup, Şimşek ve Gaye Erkanı şöyle tanımlamaya başladı bile:

–Hazine ve Maliye Bakanı oldukça güven verici. Gaye Şimşek de sağlam bir Merkez Bankası Başkanı!

Kısacası Cumhurbaşkanı para musluklarının açılması için dayanmak zorunda. Mesela, Merkez Bankası’nın yeni başkanı ile ilk faiz toplantısında faizi yüzde 8,5’tan 25’e çıkaracağı konuşuluyor şimdiden! Bahisler de başladı tabii:

–Bakalım, Cevdet Yılmaz’ı “aracı” olarak yardımcısı yapan Cumhurbaşkanı nereye kadar dayanacak!

Hele Bahçeli, 8 yıl önce, “Kiralık adam, hırsız, uğursuz, hayasız” dediği kişiyle hangi gerekçeyle barışacak, barışacak mı göreceğiz!