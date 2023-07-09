Yeni evli gençler niye cinsel sorun yaşıyor?

Eğitim sistemimiz yaşamın tam da merkezinde olan üreme sağlığı cinsellik ve cinsel yaşam konusunda neredeyse hiç bir şey öğretmiyor. Durum böyle olunca yeni evlenen gençler yüzme bilmeden denize düşmüş gibi oluyor…

Cinsel hayatımız nasıl yoluna girer?

SORU:

İki aylık evliyiz, ben de eşim de cinsellik konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Bu ne­denle bütün çabalarımıza rağmen hala birleşme yaşayamadık. Tüm hevesimiz kaçtı, bu sorunu aşabilir miyiz? G.R./Nevşehir

CEVAP:

Cinsel sorunlar önce ilgi sonra bilgi, sonra da öğrendiklerini uygulamayla, bunları yaparken karşılıklı açık iletişim ve hoş­görüyle çözülür. Henüz iki aylık evlisiniz, hemen umutsuzluğa kapılmayın. Sevişmeyi biraz uzun tutup konuşarak birbirinize yol gösterebilirsiniz. Birbirinizden uzaklaşmak yerine daha fazla yakınlaşmak için fırsatlar yaratabilir cinsel eğitimle ilgili kitaplar ve videolar gibi kaynaklardan faydalanabilir­siniz. Eğer bütün çabalarınıza rağmen hala olmuyorsa bir cinsel terapistten destek alarak bu sorunu kolaylıkla çözebilirsiniz.

Eşim neden vajinal orgazm olamıyor?

SORU:

Bir yıldır evliyim. Eşim sadece sürtünme yolu ile klitoral orgazm oluyor. Cinsel ilişkiden zevk almadığını söylüyor. Farklı pozisyonlar da denedik, sonuç değişmedi, bize ne önerirsiniz? H.B./Kayseri

CEVAP:

Erkeklerdeki penis başının kadınlarda karşılığı klitoristir. Klitoris dışardan küçük görünmekle birlikte ters V şeklinde vajina girişinin iki yanından içeri doğru uzayan ol­dukça büyük bir organdır ve kadın orgazmı­nın en temel parçasıdır. Sizin durumunuzda eşinizin evlenmeden önce zaman zaman doğrudan klitoris uyarısıyla mastürbasyon yaptığı düşünülebilir. Cinsel yakınlıkta nasıl orgazm olunduğundan çok bir şekilde or­gazm olabilmek önemlidir. Buna takılmayıp yaşadığınız cinselliğin keyfini çıkartın. Cinsel yakınlığınız ve tecrübeniz arttıkça klitoral orgazmdan vajinal orgazma geçiş olacaktır. Olmadığı yerde köprü manevrası denilen bir teknikte aşamalı olarak klitoral orgazmdan vajinal orgazma geçebilirsiniz.