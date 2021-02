Yeni evli çiftler ne sıklıkla ilişkiye girmeli?

Yeni evli çiftlerde ilk aylarda yoğun bir cinsel ilişki sıklığının olması normal ve beklenen bir durumdur. Ancak bu yüzden bazen sorun yaşanabilir…

Eşimi frenlemenin bir yolu var mı?

SORU:

Üç aydır evli bir kadınım. Eşim her gün ilişkiye girmek istiyor, bazı günler birden fazla birlikte olmaya çalışıyor. Bu bana biraz fazla geliyor. Bunun normali nedir, eşimi frenlemek için ne yapabilirim? R.C./ Adana

CEVAP:

Cinsel ilişki sıklığı üzerinde çok tartışılan bir konudur. Yeni evli çiftler hemen her gün cinsel birliktelik yaşamak isteyebilir. İlk üç aydan sonra bu sıklık azalmaya başlar, bir yılın sonunda haftada 3-4 ilişkiye iner. Cinsel Davranış Uzmanı Barry McCharty, balayında cinsel ilişki sıklığı konusunda çiftlere buldukları her fırsatta seks yapabileceklerini söylemektedir. Ancak evlilikte her gün ilişkiye girmek vajinal tahriş, yanma ve ağrı gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bu sebeple çok yoğun bir cinsellik yaşanıyorsa kayganlaştırıcı jel kullanılması uygun olur. Sizin durumunuzda eşinizi kırmadan çok yoğun bir cinselliğin size fazla geldiğini, biraz azaltmanın aranızdaki tutkuyu daha da artıracağını söyleyerek biraz daha az yaşamak istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Yaşadığım sorun sıkıntı yaratır mı?

SORU:

27 yaşındayım ve bekarım. Benim sorunum cinsel organımdaki eğrilik. Doktorum ‘takip etmek gerekir’ dedi. İlerde daha da artar mı? M.D./Konya

CEVAP:

Doğuştan gelen, ilişkiye girmeye engel olmayacak kadar hafif eğrilikler doktora gitmeyi gerektirmez. Bununla birlikte sonradan ortaya çıkan, gittikçe artan bir eğriliği ciddiye almak gerekir. Buna peyroni hastalığı denir. Bu hastalık penisi çevreleyen zarın belirli bir bölgede kalınlaşarak penisin sertleşen yöne doğru bükülmesidir. Zamanla ilerleyen bir hastalık olan peyroni, hafif seviyede ilaçlarla, ilerlediğinde ameliyatla tedavi edilir. Yazdıklarınızdan sonradan gelişen bir durum olduğu anlaşılıyor. Doktorunuz da bu nedenle durumun takip edilmesi gerektiğini söylemiş. Kontrolü ihmal etmemenizi öneririm.

Cinsel hayatımız nasıl düzene girer?

SORU:

Eşimle bir süredir kavgalıyız ve bu nedenle seks yapmıyoruz. Bu süreçte sanal sekse ilgi duymaya başladım. Bu yanlış ama cinsel dürtülerime yeniliyorum. Öneriniz nedir? M.P./ Antalya

CEVAP:

Evli çiftlerde cinsel yaşam yalnızca haz alma veya rahatlamayla sınırlı değildir. Cinselliğin aynı zamanda çiftin evlilik bağını güçlendiren, kendilerini özel ve değerli hissettiren, birbirlerine güvenmelerini sağlayan ve aradaki bağı koruyan bir niteliği vardır. Cinsel yakınlık bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmaması zamanla ilginin başka doyum yollarına kaymasına neden olabilir. Sizin durumunuzda aranızdaki gerginliklerin ve kırgınlıkların sizi birbirinizden uzaklaştırdığı, tehlike sinyallerinin çaldığı anlaşılıyor. Böyle bir durumda yan yollar dediğimiz alternatif doyum yöntemleri alışkanlığa dönüşmeden ve geri dönülmez bir sürece girmeden mutlaka cinsel terapi konusunda deneyimli bir evlilik ve çift terapistinden profesyonel destek almanız uygun olur.