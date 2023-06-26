Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız getirildi. Deprem bölgesinde yer alan ve valileri istifa eden Hatay ve Adıyaman’a da yeni vali atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; Mehmet Aktaş’ın İçişleri Bakanı Yardımcılığı’na atanmasıyla boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı. Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı’na atanmasıyla boşalan İstanbul Valiliği’ne getirilen Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yerine de Kemal Çeber tayin edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevden affını isteyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın yerine Osman Varol, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde AKP’den milletvekili adayı olmak için istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın yerine de Mustafa Masatlı atandı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker getirildi.

13 İLE YENİ MÜFTÜ ATANDI

Bolu Müftüsü Alı Rıza Tahiroğlu görevden alınırken 13 ilin müftüsü değişti.

Bolu Müftülüğü’ne Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Müftülüğü’ne Iğdır Müftüsü İrfan Açık, Iğdır Müftülüğü’ne Zahit Demirel, Ardahan Müftülüğü’ne Adem Karadeniz, Denizli Müftülüğü’ne Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu, Tokat Müftülüğü’ne Esat Yapıcı, Manisa Müftülüğü’ne Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, Çanakkale Müftülüğü’ne Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kastamonu Müftülüğü’ne Bekir Derin, Siirt Müftülüğü’ne Şakir Pınal, Mardin Müftülüğü’ne Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Burdur Müftülüğü’ de Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik atandı.

TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ DERYA ÖRS, ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞINA ATANDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliklerine ise Çiğdem Uçar ve Şeref Safa getirildi. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman görevden alınırken Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı’na da Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Derya Örs atandı. Örs, Tahran’a büyükelçi atanmadan önce de aynı görevi yürütüyordu.

(ANKA)