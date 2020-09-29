Yeni Ekonomi Programı açıklandı: Büyüme tahmini düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı. Türkiye’nin 2020 yılında yüzde 0,3 büyüyeceği tahmin edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı. Albayrak Türkiye ekonomisinin 2020 büyüme tahminini pandeminin de etkisiyle yüzde 5’ten yüzde 0,3’e düştüğünü açıkladı.

Bakan Albayrak ekonomide yeni yaklaşımın isminin ‘yeni normal’ olacağını vurgularken şu ifadeleri kullandı: Yeni normalden kastımız ne? Dünyada sosyal ekonomik hayatın işleyişi değişime uğradı. Ekonomideki iş yapış biçimleri yeniden şekillendi. Ekonominin gereken uyumu sağlayabilmesi için hizmetlerin hayatın her alanına temas etmesi yanında, bir zorunluluk olarak karşımıza çıktı. Bu zorunluluklara en doğru yanıtını vermek ve modellerin yaygınlaşması ile yeni normale uyum sağlamak ikinci hedefimiz olacak. Üçüncü temamız yeni ekonomi. İhracata dayalı ve kapsayıcı bir kalkınma modeli.