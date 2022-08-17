Yeni bir BM tasarlanıyor

Anadolu Ajansı’nın 16.08.2022 tarihli haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından; Paris’te “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım Paneli” düzenlendi.

Panele video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun “Uluslararası barış ve güvenliğin daha etkin korunabilmesi için yeni bir BM tasarlanmalıdır. Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin müzakeresine açıyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı’nın verdiği habere göre Altun, BM’nin; Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında çaresiz kaldığını, mevcut yapısıyla çözümsüzlük ürettiğini, zayıfın değil 5 daimi güçlü ülkenin yanında yer aldığını, kararların daimi üyelerin istediği gibi şekillendiğini ve Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin dışlandığını ifade etti.

Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” ve “Daha adil bir dünya mümkün” çağrılarını ifade ederek mesajını bitiriyor.

Eğer dünya beşten büyükse ABD’nin Suriye’ye açtığı haksız savaşta, Suriye’yi parçalayan BMGK’nin 2015 tarihli ve 2254 sayılı kararının peşinden koşuluyor? Niye bu haksız savaşa destek veriliyor? Eğer daha adil bir dünya mümkünse ABD’nin Ortadoğu başta olmak üzere kurduğu adaletsizliği ve sömürüye karşı çıkalım.

Yakında Rusya ve Çin için BM üzerinden yürütülen çalışma sonuç alacak gibi görünüyor. ABD başkanı Biden Temmuz ayı içinde yaptığı açıklamada 50 Afrika ülkesi ile Aralık ayında bir zirve gerçekleştireceğini söylemişti. ABD, BM’de var olan gücünü güncelliyor.

BM yeniden tasarlanırken daimi üyelerin veto hakkının kaldırılmak isteniyor. BM’in finansına ciddi parasal destek veren ABD, istediği kararların çıkmasını ya da eşkıyalığını meşrulaştırması için bir çalışma yürütüyor.

Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres Perşembe günü Ukrayna’da bir araya gelecekler.

BM çatısı altında oynanan tiyatroda sadece Zelenskiy başarılı performans sergilemiyor ama Oscar’ı en çok Zelenskiy hak ediyor…

100 yıl önce 100 yıl sonra

AKP’nin kuruluş yıldönümü programında, parti genel başkanı olarak Erdoğan bir konuşma yaptı. Konuşmanın bir bölümünde “Biz Türkiye’yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz” dedi.

Biz, bir asır önce İngiliz emperyalizmine ve ona uşaklık eden Hürriyet ve İtilaf Partisi’ne karşın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile karanlıktan çıkmış bir milletin çocuklarıyız.

100 yıl önce emperyalizm bizden istediğini alamamıştı. 100 yıl sonra ne istedi ise aldı!

Satılan, yıkılan, yakılan her şeyin yerine yenisi konur. Değişen yasalar, kaldırılan yönetmelikler daha da toplumcu bir anlayışla güçlendirilerek yürürlülüğe konur. Umutsuz olmayın! Hep birlikte göreceğiz.

Türk Milleti 100 yıl sonra, ABD ve işbirlikçi iktidarlarına karşı tarihin sömürü tekerleğine yeniden dur diyecek! 2023’ü bekleyin…