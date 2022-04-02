Yeni araştırma sonuçları açıklandı: Bilim insanları şaştı kaldı

NASA’nın geçen yıl kızıl gezegen Mars’a gönderdiği Perseverance isimli uzay mekiğinin mikrofonu tarafından kaydedilen seslerin iki farklı hızı olduğu ortaya çıktı.

NASA’nın kızıl gezegen Mars’a gönderdiği Perseverance isimli uzay mekiği ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yapıldı…

Bilim insanları ve uzmanlar geçen yıl gönderilen uzay mekiğinin iki mikrofonundan elde edilen seslerin analiz edildiğini açıklayarak, gezegendeki seslerle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Uzmanlar kaydedilen seslerin iki farklı hızı olduğunu açıklarken tiz ve boğuk sesler arasında fark olduğunu aktardı.

Geçen yıl Şubat ayında gezegene inerek numune toplayan Perseverance’ın kaydettiği sesleri inceleyen uzmanlar, “Mars’ın atmosferi sese etki edebilir. Çünkü tiz sesler, boğuk seslere göre daha hızlı hareket eder” açıklamasını yaptı.

Yapılan incelemeler sonucunda ses hızının Mars’ta daha yavaş olduğu belirtildi. Mars’ta sesin saniyede 240 metre hızla ilerlediği belirtilirken Dünya’da ise ses saniyede 340 metre ilerliyor. Uzmanlar Mars’ın atmosferinin yüzde 95’inin karbondioksit olduğu için böyle bir fark olduğunu öne sürdü. Dünya atmosferindeki karbondioksit oranı ise yüzde 0.04 seviyesinde.

Fakat uzmanlar lazer sesinin beklenenden daha hızlı gittiğini de aktardı. Bilim insanları, “Lazer sesi saniyede 250 metre hıza sahipti bu da beklenenden 10 metre daha hızlı” dedi. Uzmanlar araştırma sonucunda, “Mars’ın yüzeyinde iki farklı ses hızı olduğunu keşfettik. Biri tiz sesler için diğer de düşük frekanstaki boğuk sesler için” dedi.