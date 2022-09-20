Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı düzenlenecek

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Duyuruda, Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarının 3-12 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara’da yapılacağı belirtildi.

İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri 19.09.2022 – 10.10.2022, tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri 17.10.2022 – 07.11.2022 olarak açıklandı.

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