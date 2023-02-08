Yemin ve Lale Orta

Dışarıdan bakınca aşırı tevazulu görünmeye çalışan, aslında pek de öyle olmayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin icat ettiği ve talimata da koydurduğu MHK’de yemin etme işi devam ediyor. Başka mesleklerde olan yemin etme merasimi geçmişi çok eski tarihlere dayanan bir gelenektir ancak MHK’de ise böyle ritüel yoktur. TFF Başkanı Büyükekşi ve üyeleri açık olarak yemin ettiler mi? Böyle bir yeminin sadece MHK’ye yaptırılması TFF’nin, o MHK’ye inancının olmadığını gösteriyor.

Sayın Lale Orta MHK’si geçen hafta göreve geldi ve hafta sonundaki maçlara hakemleri atadı. Tabii ki yapay zekadan gelen hakem listesini onayladılar. Böyle nasıl MHK olunuyorsa! Davul MHK’nin sırtında, tokmak yapay zeka ve TFF Başkanı Büyükekşi’de. Bu atamalarda bir de ne görelim(!) Cezası biten Atilla Karaoğlan dönüşünde şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe’nin maçına atanmış! Karaoğlan, Beşiktaş maçında oyuncuya bariz kırmızı kartı göstermemişti. Fenerbahçeli bir oyuncu kırmızı kartlık hareket yaparsa ve de kırmızıyı gösterirse Karaoğlan, Fenerbahçe ayağa kalkmaz mı? Ya da tam tersi Karaoğlan o kırmızıyı göstermezse eyyamcı olmaz mı?

Yapayın çıktısını neden kabul edip itiraz etmiyorsunuz TFF başkanına? Neden doğru yolu göstermiyorsunuz sayın Lale Orta hanım? Siz yoksa sadece enter ve çıktı alma memuru musunuz?

Anlaşılan böyle yetkisiz, anlamsız, erksiz ve sadece sekretarya görevi yapan bir MHK var görevde…