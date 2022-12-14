Yemek Kartları Derneği başkanı: Değişen bir şey yok

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “ Yemek kartlarında değişen bir şey yok.” dedi.

Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Öner Piyade, şunları kaydetti: