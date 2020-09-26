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Yelkenliler Boğaz’da görsel şölen oluşturdu

İstanbul Boğazı’ndaki yelkenli yarışı renkli görüntüler oluşturdu.

Koranvirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz Mayıs ayında yapılması planlanan yarışma Eylül ayına ertelenmişti. Yelkenli yarışı bugün saat 12.00’de Beşiktaş’ta verilen startla başladı. Yurt dışından yarışa katılan 7 yabancı ekibinde aralarında bulunduğu 41 tekne kayıt yaptırarak start aldı.

BOĞAZ’DA GÖRSEL ŞÖLEN

Yarışma sırasında, yelkenleri lodos rüzgarı ile dolan tekneler boğazda renkli görüntüler oluşturdu. Startla birlikte kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışta yelkenliler Anadolu hisarı ile Beşiktaş arasındaki parkurda kıyasıya mücadele etti.  İki gün boyunca sürecek yarışmada Yelkenliler yarın  Caddebostan sahilinde hazırlanan parkurda mücadelelerine devam edecekler.

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Yelkenliler Boğaz’da görsel şölen oluşturdu
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