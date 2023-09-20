Yelkenkanatlar çarpıştı; 1 pilot öldü, 1 pilot yaralı

Eskişehir’in İnönü ilçesi Türk Hava Kurumu (THK) tesislerinde havalandıktan kısa bir süre sonra pilot Tolga Kandilli (52) ve pilot Murat Demirokun yelkenkanatları çarpıştı. Kazada Kandilli hayatını kaybederken, Demirok ise yaralandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Türk Hava Kurumu (THK) İnönü tesislerinde meydana geldi. Yelkenkanat Tekamül Eğitiminde pilot Tolga Kandilli ve pilot Murat Demirokun yelkenkanatları kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra havada çarpıştı. Tolga Kandilli, yelkenkanadın ağır hasar alması sonucu yere çakılarak hayatını kaybetti. Murat Demirok ise yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi eğitim alanında yapılan Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tolga Kandillinin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından memleketi Bursaya gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)