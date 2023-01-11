Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 23.01.2023

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