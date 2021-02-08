Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi farklı alanlarda 8 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yeditepe Üniversitesi tarafından açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

22 Şubat tarihine kadar müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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