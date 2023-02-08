Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Yeditepe Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 22.02.2023

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