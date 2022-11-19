Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Yeditepe Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yeditepe Üniversitesi aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 02.12.2022

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