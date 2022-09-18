Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yeditepe Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yeditepe Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 30.09.2022

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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
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