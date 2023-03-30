Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Yeditepe Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.

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