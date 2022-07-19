Yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı
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Yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

Artvin’de ormandan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 2’si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesi Esenkaya köyünde ormandan topladıkları mantarı yiyen 2’si çocuk 6 kişi karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen H.I, (48), E.I. (44), M.I. (38) K.I. (39) D.I. (14) ve F.I. (13) ilk tedavilerinin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri devam eden ailenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı
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