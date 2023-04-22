Erdoğan, cumhuriyet tarihimizin en başarısız başbakan ve cumhurbaşkanıdır…

Neden?..

Çünkü…

Erdoğan sorun çözen değil…

Sorun yaratan bir cumhurbaşkanı…

Daha da kötüsü:

Yarattığı sorunların kendi kendine çözüleceğini zannedecek kadar:

Akılcılıktan uzak…

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Oysa…

Sağlam ve güçlü karakterli devlet insanları…

Hatalarını kabul eden…

Sorunlarla yüzleşebilen kişilerdir…

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Meselâ…

Erdoğan’ın ekonomi bilmediği halde…

“Ben ekonomistim” diyerek ekonomi bildiğini zannetmesi…

Yani:

Bilmediğini de bilmemesi…

Ya da:

Bilmediğini kabul etmemesi…

Örnek mi?..

Söyleyeyim:

★

Ekonomi biliminin hiçbir yerinde:

“Faiz sebep, enflasyon netice” diye bir kuram yok…

Çünkü faiz:

Fiyatı oluşturan maliyet unsurlarından sadece biridir…

Kaldı ki…

★

Piyasa ekonomisinde fiyatları maliyetler değil:

Arz/talep belirler…

Haliyle:

Faiz enflasyonun sebebi olmaz…

Olamaz…

★

Ne var ki…

Erdoğan bunu bilmez…

Bilmediği için ekonominin gerçekleriyle (İlle de arz/talep yasasıyla) inatlaştı…

Ve…

Yavaş da olsa sağlıklı bir şekilde dönen ekonomi tekerine:

Çomak soktu…

★

Haliyle:

Önce durakladık…

Sonra da…

Teker kırıldı:

Devrildik…

★

Sözümün özü canlarım:

Demokrasinin en büyük zaafı olan:

Eğitimsiz seçmen çoğunluğu…

Ülkemize 21 yıl kaybettirdi…

★

Yani:

Yazık oldu hepimize…

Günün esprisi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini hapisten çıkarmayacağını söyleyen Erdoğan’a şöyle seslendi:

“Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım…”.

20 yıldır yapılamayan



Normali yaşayan ekonomilerde…

Kıymetli bir maden:

Yatırım aracı olabilir…

★

Bir şirketin…

Ya da…

Bir Devletin değerli kağıtları:

Yatırım aracı olabilir…

Ama…

★

Bir başka ülkenin parası:

“Yatırım aracı” olmaz…

Olamaz…

★

Peki…

Başka devletlerin paralarını:

Yatırım aracı olarak kullanan…

Ve…

Ekonomilerine zarar verenler:

“Suçlu” mu?..

★

Tabii ki değil…

Zira…

Güçlü yabancı paraya yatırım yapmak suç değil…

Peki hükümetler suçlu mu?..

Hükümetler de suçlu değil…

Çünkü…

Çıkardıkları yasalarla bunu suç olmaktan çıkarıyorlar…

Ancak…

Hükümetlerin suçlu olmamaları:

“Hatasız” oldukları anlamına gelmez…

Bir ülkede…

Sadece Devletin çıkarma yetkisi olduğu ulusal pasaport ve ulusal parayı değersizleştiren her hükümet…

Seçimlerde:

Pasaport ve parayı değerlendirebilecek yeni hükümetlere bırakır yerini…

★

Yani…

Türkiye’de…

20 yıldır yapılamayanı yapar…

Kafa kol

Erdoğan:

“Vatandaşlarımızın evlerindeki kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz”

★

Şaka gibi…

Sanırsınız…

Seçime kadar…

Ana muhalefet

partisi genel başkanı olarak devam edecek…

Seçimden sonra…

İlk kez iktidar olup…

Doğalgazı bedava verecek…

★

Ya arkadaş…

“Şimdi neden vermiyorsun?..

Elinden tutan mı var” diyeceğim…

Ama be canlarım:

Kış bitti…

★

Ancak…

Anlaşılan o ki…

Acayip çaresiz…

Klavyeye tekme tokat dalmış…

Önüne gelen tuşa:

Ya kafa atıyor…

Ya tekme…

Bilmiyor

Erdoğan dedi ki:

“Kadın haklarında bizim verdiğimizi CHP, iktidarları döneminde kadınlarımıza vermemiştir…”.

★

Mustafa Kemal Atatürk’ün…

CHP’nin kurucu genel başkanı olduğunu… Ve…

★

Kadınlarımıza…

Avrupa ülkelerinin pek çoğunda bile olmayan hakları…

Günümüzden 100 yıl önce verdiğini:

Bilmiyor mu ne?..

Demokrasinin zaafı

Erdoğan ve yandaşlarının…

İslâm dinine verdikleri en tehlikeli zararlardan biri:

İnanan insanların:

İmanlı olup olmadıkları hakkında:

Karar verme yetkisine sahip olduklarına…

Milyonlarca:

Saf…

Cahil…

Eğitimsiz…

Ve…

Aldatılmaya hazır Müslüman’ı:

İkna etme yetenekleridir…

Katil zihniyet

Tunus’ta, Soruşturma Mahkemesi…

Devlet güvenliğine karşı komplo kurma suçuyla yargıladığı eski başbakan ve Müslüman Kardeşler Terör Örgütü liderlerinden Gannuşi’nin:

Tutukluluğunun devamına karar verdi…

★

Tunus ceza kanununa göre…

Gannuşi suçlu bulunursa:

İdam edilebilecek…

Siyasal İslâmcı biri hariç…

Hiç kimsenin…

İdam edilerek öldürül-mesini istemem…

Çünkü…

★

Siyasal İslâm:

İnsan canına…

Sinek canı kadar değer vermeyen…

İlkel ve vahşi bir:

Zihniyettir…

Günün yalanı

Ahmet Davutoğlu aleyhinde yaptıkları uyduruk haberlerle…

O dürüst insanı istifaya zorlayan Pelikan Çetesinden biri şöyle diyor:

★

“Erdoğan hiçbir zaman ‘Sünni’ başlıklı bir video çekmedi.

Çünkü Aleviyle Sünni’yi hep kardeş gördü, birbirinden hiç ayırmadı…”.

★

Ben de bu yalanın altına şöyle yazdım:

★

Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu için:

“Bu Bay Kemal var ya hem Alevî hem Kürt” dedi…

Gelin gülelim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilginç bir kişi…

Aslında “komik” birine benzemiyor…

Ama:

Güldürüyor…

★

Katıldığı bir canlı yayında şöyle dedi:

“Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim. Son 10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz…”.

★

Oysa…

Bu tür açıklamalarda…

Anketi yapan şirketin adı da söylenmelidir…

Aksi halde…

“Halkı yanlış bilgilendirme suçu” işlenmiş olur…

Ama…

Ve tabii ki…

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Cumhurbaşkanı’nın kanun tanımadığı bir ülkede…

Yardımcısından yasalara saygı beklemek:

Abestir…

Kovun bunu

TRT World yazarı Tallha Abdulrazaq, Kılıçdaroğlu’nun:

“Alevi” paylaşımını hedef aldı:

“Sultan Selim’in hatırası mezhebinizi iktidardan uzak tutsun…”.

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Ey bu ülkeyi teslim alan seçilmişler: Bu adamı devletin televizyonundan hemen kovun…