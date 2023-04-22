Yazık oldu hepimize
Erdoğan, cumhuriyet tarihimizin en başarısız başbakan ve cumhurbaşkanıdır…
Neden?..
Çünkü…
Erdoğan sorun çözen değil…
Sorun yaratan bir cumhurbaşkanı…
Daha da kötüsü:
Yarattığı sorunların kendi kendine çözüleceğini zannedecek kadar:
Akılcılıktan uzak…
★
Oysa…
Sağlam ve güçlü karakterli devlet insanları…
Hatalarını kabul eden…
Sorunlarla yüzleşebilen kişilerdir…
★
Meselâ…
Erdoğan’ın ekonomi bilmediği halde…
“Ben ekonomistim” diyerek ekonomi bildiğini zannetmesi…
Yani:
Bilmediğini de bilmemesi…
Ya da:
Bilmediğini kabul etmemesi…
Örnek mi?..
Söyleyeyim:
★
Ekonomi biliminin hiçbir yerinde:
“Faiz sebep, enflasyon netice” diye bir kuram yok…
Çünkü faiz:
Fiyatı oluşturan maliyet unsurlarından sadece biridir…
Kaldı ki…
★
Piyasa ekonomisinde fiyatları maliyetler değil:
Arz/talep belirler…
Haliyle:
Faiz enflasyonun sebebi olmaz…
Olamaz…
★
Ne var ki…
Erdoğan bunu bilmez…
Bilmediği için ekonominin gerçekleriyle (İlle de arz/talep yasasıyla) inatlaştı…
Ve…
Yavaş da olsa sağlıklı bir şekilde dönen ekonomi tekerine:
Çomak soktu…
★
Haliyle:
Önce durakladık…
Sonra da…
Teker kırıldı:
Devrildik…
★
Sözümün özü canlarım:
Demokrasinin en büyük zaafı olan:
Eğitimsiz seçmen çoğunluğu…
Ülkemize 21 yıl kaybettirdi…
★
Yani:
Yazık oldu hepimize…
Günün esprisi
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini hapisten çıkarmayacağını söyleyen Erdoğan’a şöyle seslendi:
“Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım…”.
20 yıldır yapılamayan
Normali yaşayan ekonomilerde…
Kıymetli bir maden:
Yatırım aracı olabilir…
★
Bir şirketin…
Ya da…
Bir Devletin değerli kağıtları:
Yatırım aracı olabilir…
Ama…
★
Bir başka ülkenin parası:
“Yatırım aracı” olmaz…
Olamaz…
★
Peki…
Başka devletlerin paralarını:
Yatırım aracı olarak kullanan…
Ve…
Ekonomilerine zarar verenler:
“Suçlu” mu?..
★
Tabii ki değil…
Zira…
Güçlü yabancı paraya yatırım yapmak suç değil…
Peki hükümetler suçlu mu?..
Hükümetler de suçlu değil…
Çünkü…
Çıkardıkları yasalarla bunu suç olmaktan çıkarıyorlar…
Ancak…
Hükümetlerin suçlu olmamaları:
“Hatasız” oldukları anlamına gelmez…
Bir ülkede…
Sadece Devletin çıkarma yetkisi olduğu ulusal pasaport ve ulusal parayı değersizleştiren her hükümet…
Seçimlerde:
Pasaport ve parayı değerlendirebilecek yeni hükümetlere bırakır yerini…
★
Yani…
Türkiye’de…
20 yıldır yapılamayanı yapar…
Kafa kol
Erdoğan:
“Vatandaşlarımızın evlerindeki kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz”
★
Şaka gibi…
Sanırsınız…
Seçime kadar…
Ana muhalefet
partisi genel başkanı olarak devam edecek…
Seçimden sonra…
İlk kez iktidar olup…
Doğalgazı bedava verecek…
★
Ya arkadaş…
“Şimdi neden vermiyorsun?..
Elinden tutan mı var” diyeceğim…
Ama be canlarım:
Kış bitti…
★
Ancak…
Anlaşılan o ki…
Acayip çaresiz…
Klavyeye tekme tokat dalmış…
Önüne gelen tuşa:
Ya kafa atıyor…
Ya tekme…
Bilmiyor
Erdoğan dedi ki:
“Kadın haklarında bizim verdiğimizi CHP, iktidarları döneminde kadınlarımıza vermemiştir…”.
★
Mustafa Kemal Atatürk’ün…
CHP’nin kurucu genel başkanı olduğunu… Ve…
★
Kadınlarımıza…
Avrupa ülkelerinin pek çoğunda bile olmayan hakları…
Günümüzden 100 yıl önce verdiğini:
Bilmiyor mu ne?..
Demokrasinin zaafı
Erdoğan ve yandaşlarının…
İslâm dinine verdikleri en tehlikeli zararlardan biri:
İnanan insanların:
İmanlı olup olmadıkları hakkında:
Karar verme yetkisine sahip olduklarına…
Milyonlarca:
Saf…
Cahil…
Eğitimsiz…
Ve…
Aldatılmaya hazır Müslüman’ı:
İkna etme yetenekleridir…
Katil zihniyet
Tunus’ta, Soruşturma Mahkemesi…
Devlet güvenliğine karşı komplo kurma suçuyla yargıladığı eski başbakan ve Müslüman Kardeşler Terör Örgütü liderlerinden Gannuşi’nin:
Tutukluluğunun devamına karar verdi…
★
Tunus ceza kanununa göre…
Gannuşi suçlu bulunursa:
İdam edilebilecek…
Siyasal İslâmcı biri hariç…
Hiç kimsenin…
İdam edilerek öldürül-mesini istemem…
Çünkü…
★
Siyasal İslâm:
İnsan canına…
Sinek canı kadar değer vermeyen…
İlkel ve vahşi bir:
Zihniyettir…
Günün yalanı
Ahmet Davutoğlu aleyhinde yaptıkları uyduruk haberlerle…
O dürüst insanı istifaya zorlayan Pelikan Çetesinden biri şöyle diyor:
★
“Erdoğan hiçbir zaman ‘Sünni’ başlıklı bir video çekmedi.
Çünkü Aleviyle Sünni’yi hep kardeş gördü, birbirinden hiç ayırmadı…”.
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Ben de bu yalanın altına şöyle yazdım:
★
Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu için:
“Bu Bay Kemal var ya hem Alevî hem Kürt” dedi…
Gelin gülelim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilginç bir kişi…
Aslında “komik” birine benzemiyor…
Ama:
Güldürüyor…
★
Katıldığı bir canlı yayında şöyle dedi:
“Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim. Son 10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz…”.
★
Oysa…
Bu tür açıklamalarda…
Anketi yapan şirketin adı da söylenmelidir…
Aksi halde…
“Halkı yanlış bilgilendirme suçu” işlenmiş olur…
Ama…
Ve tabii ki…
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Cumhurbaşkanı’nın kanun tanımadığı bir ülkede…
Yardımcısından yasalara saygı beklemek:
Abestir…
Kovun bunu
TRT World yazarı Tallha Abdulrazaq, Kılıçdaroğlu’nun:
“Alevi” paylaşımını hedef aldı:
“Sultan Selim’in hatırası mezhebinizi iktidardan uzak tutsun…”.
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Ey bu ülkeyi teslim alan seçilmişler: Bu adamı devletin televizyonundan hemen kovun…