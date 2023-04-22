Memduh Bayraktaroğlu
22 Nisan 2023

Yazık oldu hepimize

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Erdoğan, cumhuriyet tarihimizin en başarısız başbakan ve cumhurbaşkanıdır

Neden?..

Çünkü…

Erdoğan sorun çözen değil…

Sorun yaratan bir cumhurbaşkanı

Daha da kötüsü:

Yarattığı sorunların kendi kendine çözüleceğini zannedecek kadar:

Akılcılıktan uzak…

Oysa…

Sağlam ve güçlü karakterli devlet insanları

Hatalarını kabul eden…

Sorunlarla yüzleşebilen kişilerdir…

Meselâ…

Erdoğan’ın ekonomi bilmediği halde…

“Ben ekonomistim” diyerek ekonomi bildiğini zannetmesi…

Yani:

Bilmediğini de bilmemesi…

Ya da:

Bilmediğini kabul etmemesi…

Örnek mi?..

Söyleyeyim:

Ekonomi biliminin hiçbir yerinde:

“Faiz sebep, enflasyon netice” diye bir kuram yok…

Çünkü faiz:

Fiyatı oluşturan maliyet unsurlarından sadece biridir…

Kaldı ki…

Piyasa ekonomisinde fiyatları maliyetler değil:

Arz/talep belirler…

Haliyle:

Faiz enflasyonun sebebi olmaz…

Olamaz…

Ne var ki…

Erdoğan bunu bilmez…

Bilmediği için ekonominin gerçekleriyle (İlle de arz/talep yasasıyla) inatlaştı…

Ve…

Yavaş da olsa sağlıklı bir şekilde dönen ekonomi tekerine:

Çomak soktu…

Haliyle:

Önce durakladık

Sonra da…

Teker kırıldı:

Devrildik…

Sözümün özü canlarım:

Demokrasinin en büyük zaafı olan:

Eğitimsiz seçmen çoğunluğu…

Ülkemize 21 yıl kaybettirdi…

Yani:

Yazık oldu hepimize…

Günün esprisi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini hapisten çıkarmayacağını söyleyen Erdoğan’a şöyle seslendi:

“Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım…”.

20 yıldır yapılamayan

Normali yaşayan ekonomilerde…

Kıymetli bir maden:

Yatırım aracı olabilir…

Bir şirketin…

Ya da…

Bir Devletin değerli kağıtları:

Yatırım aracı olabilir…

Ama…

Bir başka ülkenin parası:

“Yatırım aracı” olmaz…

Olamaz…

Peki…

Başka devletlerin paralarını:

Yatırım aracı olarak kullanan…

Ve…

Ekonomilerine zarar verenler:

“Suçlu” mu?..

Tabii ki değil…

Zira…

Güçlü yabancı paraya yatırım yapmak suç değil…

Peki hükümetler suçlu mu?..

Hükümetler de suçlu değil…

Çünkü…

Çıkardıkları yasalarla bunu suç olmaktan çıkarıyorlar

Ancak…

Hükümetlerin suçlu olmamaları:

“Hatasız” oldukları anlamına gelmez…

Bir ülkede…

Sadece Devletin çıkarma yetkisi olduğu ulusal pasaport ve ulusal parayı değersizleştiren her hükümet…

Seçimlerde:

Pasaport ve parayı değerlendirebilecek yeni hükümetlere bırakır yerini…

Yani…

Türkiye’de…

20 yıldır yapılamayanı yapar…

Kafa kol

Erdoğan:

“Vatandaşlarımızın evlerindeki kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz”

Şaka gibi…

Sanırsınız…

Seçime kadar…

Ana muhalefet

partisi genel başkanı olarak devam edecek…

Seçimden sonra…

İlk kez iktidar olup…

Doğalgazı bedava verecek

Ya arkadaş…

“Şimdi neden vermiyorsun?..

Elinden tutan mı var” diyeceğim…

Ama be canlarım:

Kış bitti…

Ancak…

Anlaşılan o ki…

Acayip çaresiz

Klavyeye tekme tokat dalmış…

Önüne gelen tuşa:

Ya kafa atıyor…

Ya tekme…

Bilmiyor

Erdoğan dedi ki:

“Kadın haklarında bizim verdiğimizi CHP, iktidarları döneminde kadınlarımıza vermemiştir…”.

Mustafa Kemal Atatürk’ün…

CHP’nin kurucu genel başkanı olduğunu… Ve…

Kadınlarımıza…

Avrupa ülkelerinin pek çoğunda bile olmayan hakları…

Günümüzden 100 yıl önce verdiğini:

Bilmiyor mu ne?..

Demokrasinin zaafı

Erdoğan ve yandaşlarının…

İslâm dinine verdikleri en tehlikeli zararlardan biri:

İnanan insanların:

İmanlı olup olmadıkları hakkında:

Karar verme yetkisine sahip olduklarına…

Milyonlarca:

Saf…

Cahil…

Eğitimsiz

Ve…

Aldatılmaya hazır Müslüman’ı:

İkna etme yetenekleridir…

Katil zihniyet

Tunus’ta, Soruşturma Mahkemesi

Devlet güvenliğine karşı komplo kurma suçuyla yargıladığı eski başbakan ve Müslüman Kardeşler Terör Örgütü liderlerinden Gannuşi’nin:

Tutukluluğunun devamına karar verdi…

Tunus ceza kanununa göre…

Gannuşi suçlu bulunursa:

İdam edilebilecek…

Siyasal İslâmcı biri hariç

Hiç kimsenin…

İdam edilerek öldürül-mesini istemem…

Çünkü…

Siyasal İslâm:

İnsan canına…

Sinek canı kadar değer vermeyen…

İlkel ve vahşi bir:

Zihniyettir…

Günün yalanı

Ahmet Davutoğlu aleyhinde yaptıkları uyduruk haberlerle…

O dürüst insanı istifaya zorlayan Pelikan Çetesinden biri şöyle diyor:

“Erdoğan hiçbir zaman ‘Sünni’ başlıklı bir video çekmedi.

Çünkü Aleviyle Sünni’yi hep kardeş gördü, birbirinden hiç ayırmadı…”.

Ben de bu yalanın altına şöyle yazdım:

Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu için:

“Bu Bay Kemal var ya hem Alevî hem Kürt” dedi…

Gelin gülelim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilginç bir kişi…

Aslında “komik” birine benzemiyor…

Ama:

Güldürüyor…

Katıldığı bir canlı yayında şöyle dedi:

“Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim. Son 10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz…”.

Oysa…

Bu tür açıklamalarda…

Anketi yapan şirketin adı da söylenmelidir…

Aksi halde…

“Halkı yanlış bilgilendirme suçu” işlenmiş olur…

Ama…

Ve tabii ki…

Cumhurbaşkanı’nın kanun tanımadığı bir ülkede…

Yardımcısından yasalara saygı beklemek:

Abestir…

Kovun bunu

TRT World yazarı Tallha Abdulrazaq, Kılıçdaroğlu’nun:

“Alevi” paylaşımını hedef aldı:

“Sultan Selim’in hatırası mezhebinizi iktidardan uzak tutsun…”.

Ey bu ülkeyi teslim alan seçilmişler: Bu adamı devletin televizyonundan hemen kovun…

 

Yazarlar
Yazık oldu hepimize
Memduh Bayraktaroğlu