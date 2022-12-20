Yazar Aydın Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı

Dün 82 yaşında hayatını kaybeden Çınar Yayınevi kurucusu Aydın Ilgaz , son yolculuğuna uğurlandı.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz ‘ın oğlu olan Aydın Ilgaz ‘ın öğle vaktini müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazına sanat, edebiyat ve kültür dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Aydın Ilgaz ‘ın eşi yazar Nilgün Ilgaz , AA muhabirine, çok üzgün olduğunu belirterek, en büyük arkadaşını kaybettiğini söyledi.

Nilgün Ilgaz , eşinin vefatının çok ani olduğuna işaret ederek, “Şaka yaptığını düşünüyorum. Hala inanamıyorum. 10 dakika içinde oturduğu yerde, güle oynaya gitti. Ona çok yakışır bir ölüm oldu ama kabullenmesi çok zor.” şeklinde konuştu.

Aydın Ilgaz ‘ın geçen hafta TÜYAP Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzaladığını ifade eden Nilgün Ilgaz , “Okurlarıyla buluştuğu için çok mutlu olmuştu.” dedi.