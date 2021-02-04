Yavruları ölen köpek, yavru kediye annelik yapıyor
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Yavruları ölen köpek, yavru kediye annelik yapıyor

Burdur’da yavruları ölen Mıncık adlı köpek, öksüz kalan ‘Cinıvır’ adındaki kediye annelik ediyor. Kediyi emziren ve onu koruyup kollayan köpeğin davranışı görenleri hayran bırakıyor.

Merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı’nda yaşayan 2,5 yaşındaki Mıncık adlı köpeğin, annesiz kalan 8 aylık ‘Cinıvır’ adlı kediye annelik yapması görenleri şaşırtıyor.

FOTO: DHA

Kendi yavruları bir süre önce ölen Akbaş melezi sokak köpeği olan Mıncık, yavru kediyi emzirip, onu kendi yavrusu gibi kolluyor. Bu ikiliyi görenler ise kendi cinsinden olmayan bir hayvana annelik şefkati gösteren köpeğe hayranlıkla bakıyor.

(DHA)

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