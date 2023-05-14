Yavaş ve İmamoğlu’ndan yeni sözler: Seçimi ilk turda bitireceğiz

Türkiye genelinde oy sayımı devam ederken İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş kameralar karşısına geçti. AA’nın verilerine tepki gösteren iki lider sert açıklamalarda bulundu. Öte yandan Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun önde olduğunu belirtip, “Büyük kentlerden gelen sonuçlarla ilk turda seçimin biteceğini öngörüyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte saat 19.30’da CHP Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı.

“Saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına, Millet İttifakı adına sesleniyoruz” diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“ANADOLU AJANSI VE YÖNETİCİLERİ BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR”

*Millet İttifakı adına sizlere sesleniyoruz. Ne yazık ki her seçimde gördüğümüz manzarayı yine yaşıyor durumdayız. Yine bir Anadolu Ajansı vakası gündemde. Halbuki Anadolu Ajansı, 31 Mart 2019 seçimleri itibariyle bitkisel hayata girmiştir ve o bitkisel hayattan çıkması için bizim iktidarımızı beklemektedir.

“İTİBARI SIFIRIN ALTINDADIR”

*Anadolu Ajansı’nın itibarı sıfırın altındadır. Hiçbir muteber tarafı yoktur. Vatandaşlarımızın asla itibar etmemelerini özenle bildiriyoruz. Özellikle iki saat, iki buçuk saat veri verdikten sonra İstanbul’daki gerçek sayıları görünce veri akşını kesen bir Anadolu Ajansı ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir.

*Anadolu Ajansı, dün hem bizlerin hem saygıdeğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasında devlet kurumumuz olmasına rağmen hiçbir misyonu, hiçbir görevi kendilerine yüklememiş; onlarla ilgili hiçbir beklentimizin olmadığını aslında ima etmiş durumdayız. Devletimizin her görevlisine olan inancımızı belirtirken Anadolu Ajansı’na olan inancımızın asla olmadığı aslında burada isminin geçmemesi ile ortadır.

*Birkaç hatırlatma yapmak isterim; 2015 seçimlerinde, yine haziran seçimlerinde Anadolu Ajansı ne hikmetse yüzde 65 ile Sayın Erdoğan’ı önde başlatıyor. O seçim, yüzde 40 ile bitiyor. Yani yüzde 25 farkla bir algı yönetiyor Anadolu Ajansı. Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 75 ile başlıyor, yüzde 49 ile bitiriyor. Yaklaşık 26 puan.

*Yine, 2018’de Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimde yüzde 67’lere varan oranla başlıyor. Yüzde 52 ile bitiriyor, yine 15 puana yakın bir düşüşle o gece ne hikmetse sonuçlanıyor. 2019’da ise güce yetmiyor buna. Yine yüksekten başlıyorlar ama dediğim gibi iki saat sonra daha düşük sandık açım oranları ile ekranlarını Anadolu Ajansı kapattı. O an itibariyle kapalıdır.

“KESİNLİKLE ÇOK AŞAĞILARDA BİR ORANA SAHİPTİR SAYIN ERDOĞAN”

*Şimdi bu oranlara baktığımızda biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, 13’üncü Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin bu akşam Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir diyebiliriz. Buna inanıyoruz. Ama veriler üzerinden baktığımızda tabi ki bunun ilan edilmesi için şu anda erken. Ama baktığımızda bu oranlara bu akşam yüzde 57 ile başlayan Anadolu Ajansı’nın ortalama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı varın siz toplama çıkarma hesabı ile ortaya koyun.

*Bu bakımdan şunu net ifade edeyim; kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan ve biz kendi sistemimiz ile ilgili de verilerimiz var. Mansur Yavaş Başkanım onunla ilgili bir kısım bilgileri sizinle paylaşacak.

*Kaldı ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayımızın yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılarak, sözüm ona bunları Anadolu Ajansı sisteme henüz dahil etmemektedir. Bu da yanılgıyı büyüten bir sürecin kaynağı noktasındadır. Biz buradayız, 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada.

*Mansur Yavaş Başkanım burada. Biz buradayız. Birazdan Millet İttifakı’nın çok kıymetli liderleri burada olacak. Hep birlikte bu akşamı buradan takip edeceğiz ve sizleri bilgilendireceğiz. Memleketimin hiçbir köşesindeki tek bir vatandaşımızın bile yanıltılmasına, kandırılmasına ve bu gece yüzü asık olmasına, mutsuz olmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Yüzünüz gülümseme ile baki olsun.

*Sandık başındaki dostlarımız, demokrasi kahramanları, devletimizin kıymetli memurları, yöneticileri, idarecileri işine baksınlar. Biz onlara güveniyoruz. Devletimizin, milletimizin adına her vatandaşımıza ait olan oyu bir namustur. O namusa asla zeval getirmeyeceklerine inanıyorum.

*Güvenlik güçleri başta olmak üzere, bu bağlam görevimizin başındayız. Bizi izlemeye devam edin. Şu anki sonuçlar, sizleri mutlu edecek seviyededir.

“BİZE GÜVENİN BİZE İNANIN”

Yavaş şunları söyledi:

*Değerli basın mensupları Sayın Başkanımızın söylediği gibi hatırlarsanız 31 Mart seçimlerinde de rakibimi yüzde 83 ile başlatmışlardı. Şu anda biraz önce başkanımın da söylediği gibi yüksek çıkan sandıklara itiraz etmek suretiyle kesinleşmedi diye. Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bunu da Anadolu Ajansı bir şekilde bütün milletimize yayıyor.

*Güvenilir hiçbir tarafı yoktur. Mahcup da olmuyorlar. Çünkü 2014 seçimlerinde de aynı şekilde o zamanki Anadolu Ajansı genel müdürü AK Parti genel merkezinden televizyonları arayarak sadece bizim verdiğimiz sonuçları yayınlayın diğerlerini yayınlamayın diye talimat vermişti.

*İtiraz ettiler hayır falan dediler ama daha sonra o zamanki Anadolu Ajansı genel müdürü de geçerken bir uğramıştım demek durumunda kaldı. Artık Anadolu Ajansı gerçekten işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre tam sonuç vermeyeceğim ama yüzde 23,87 net gelen sonuçlara göre şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize güvenin bize inanın.

*İnşallah daha sonuçlar geldikçe zaman zaman başkanla gelip sizi bilgilendireceğiz. Doğru bilgi buradadır. Yanlış bilgi verirsek mahcup olan biziz. Biz de mahcup olmak istemiyoruz. Anadolu Ajansı’nın durumuna düşmek istemiyoruz. Başka bir sorun çıkarsa mutlaka onu da sizinle paylaşacağız.

*Özellikle başkanımın söylediği gibi sandıklarda duran arkadaşlarımızın veya bizi izleyen bütün milletimizin moralleri yüksek olsun şu anda net rakamlar olarak konuşuyoruz biz öndeyiz. İnşallah birinci turda tamamlayacağız. Tahmin ediyorum veriler çoğaldıkça yüzde 50’ye yaklaşırken tekrar ayrıca bir bilgilendirmesini yapacağız.

“İSTANBUL’DA VE ANKARA’DA ÖNDEYİZ BUNU BÜTÜN HALKIMIZIN BİLMESİ LAZIM”

Yavaş, “23,87 doğudan gelen sandık mı” sorusu üzerine, “Türkiye’nin her yerinde, İstanbul ve Ankara’da da öndeyiz o kadarını söyleyeyim. Şu andaki Anadolu Ajansı’nın verilerine göre gerideyiz ancak yüzde 23,87 İstanbul’da ve Ankara’da öndeyiz bunu bütün halkımızın bilmesi lazım” yanıtını verdi.

BİR KEZ DAHA KAMERALAR KARŞISINA ÇIKTILAR

Saat 21.00’da bir kez daha kameralar önüne geçen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Elde ettiğimiz verilere göre iktidar ciddi bir düşüş yaşıyor. Bu saatten sonrada kurumları doğru verileri açıklamasını bekliyoruz. Biz hem YSK üzerinden kendi verilerimizi takip ediyoruz ve biz seyri önde takip ediyoruz. Rakibin itirazıyla birlikte bizim önde bulunduğumuz sandıkların verileri gelmiyor.

*Biz ister istemez 31 Mart seçimlerine bakıyoruz; YSK verileri gerekse bizim verilerimiz ortadayken birileri çıkıp halkı aldatmaya çalışmasın. Biz İstanbul ve Ankara’daki sonuçlara hakimiz.

*Şunu da söylemek isteriz ki biz sandıktan çıkan sonuca saygılıyız. Sayım sonuçlanmadan sandık başındaki arkadaşlarımızın oradan ayrılmamasını istiyoruz.

MANSUR YAVAŞ: ÖNDEYİZ

Mansur Yavaş ise şunları söyledi;

“Elimizde şu anda bize intikal eden net sonuçları söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız 47,43 oyda. Sayın Erdoğan yüzde 46,80. Sayın Oğan 5,33 almış. Ankara, İstanbul ve İzmir’in henüz büyük ölçüde sandıkları gelmedi bize. İzmir’de zaten yıllardır öndeyiz. 50’nin üzerinde İstanbul, 44 civarında sayın Erdoğan var. Çok teşekkür ediyorum. Durumumuz budur. Bizim verilerimize göre seçimin ilk turda sonuçlanacağını öngörüyoruz.”