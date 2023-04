Yavaş: Ulaştırma Bakanlığı devrederse o metroyu yapmaya söz veriyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “2019 yılında yatırım programına alınmış, havaalanı metrosu. 2019 yılından beri Ulaştırma Bakanlığı, bunu ihale etmiyor. Bunun üzerine biz, ocak ayında dilekçe yazdık. İnşallah Çubuk’u da kapsayacak şekilde, Ulaştırma Bakanlığı o metroyu Ankara Büyükşehir’e devrederse yapmaya söz veriyoruz” dedi.

Mansur Yavaş, bugün Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen törende, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede yaşama geçirdiği ve geçireceği projeleri tanıttı. Yavaş, şunları söyledi:

“YAPTIĞIMIZIN İŞLERİN MALİYETLERİNİ PANKARTLARLA HEMŞERİLERİMİZE BİLDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

“Göreve başlamadan önce, Ankara’ya şeffaf, hesap verebilir, katılımcı bir anlayışla hizmet edeceğimizi vaat etmiştik. Seçimi kazandıktan sonra derhal kolları sıvadık. Bugüne kadar 3 bin 500 kadar ihaleyi canlı yayınladık. Bu ihalelerin tamamı Youtube’da, internette sonsuza kadar kalacak. Yaptığımız işlerin maliyetlerini pankartlarla hemşerilerimize bildirmeye devam ediyoruz. İnternet sitemizde Sayıştay raporlarını yayınlıyor, tüm harcamalarımızı halkımızla paylaşıyoruz. Bütçemizi yaparken ve kentimizi yönetirken 550 kadar kamu ve sivil toplum kuruluşundan ve Kent Konseyi’nden, teklifler alıyoruz, katılımcı bütçe yapıyoruz. Hiçbir zaman, yani söz vermişiz ‘Seçildikten sonra rozetimizi çıkaracağız, herkese eşit muamele edeceğiz’ diye, hiçbir zaman nereden ne kadar oy çıkmış gözüyle bakmadan, öncelikle Ankara’nın içi ve ilçelerinde nerenin daha çok neye ihtiyacı, eksiği varsa oralarda çalışmaya başladık. Kimin ne oy verdiğine bakmadık. Sadece ve sadece hangi hizmete ihtiyacı olduğuna baktık. İnsan sağlığını ve insan hayatını önceledik.

“5 BİN 609 AİLEYE GIDA, 421 AİLEYE DE DÜZENLİ OLARAK EKMEK ÖDEMESİ YAPILMAKTADIR”

Çubuk ilçemizde, göreve başladığımız günden itibaren birçok çalışmaya imza attık. Çocuklarımız üşümesin diye 2 bin 298 aileye doğal gaz desteği veriyoruz. Çocuklarımız protein alabilsin diye her ay 4 bin 600 aileye et ödemesi gerçekleştiriyoruz. 5 bin 609 aileye gıda, 421 aileye de düzenli olarak ekmek ödemesi yapılmaktadır. Bunu söylemememin gayesi; seçimden önce özellikle yardımları keseceğimizi söylemişlerdi, bir Allah’ın kulunu ayırmadan daha fazlasıyla desteklere devam ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde, Çubuklu evlatlarımızın eğitimden mahrum kalmaması için 75 köyümüze internet bağlattık. 742 öğrencimize ise pandemi dönemi boyunca her ay 10 GB internet hizmeti verdik. İstiyoruz ki çocuklarımız gelişsin, üşümesin, akranlarıyla eşit şartlarda eğitim alsın. İstiyoruz ki onlar da aileleri gibi yardıma muhtaç kalmasın. Kendilerine, ailelerine ve ülkemize yararlı ve üreten kişi olsun.

“GEREKSİZ HARCAMALARI VE HAYALİ PROJELERİ DURDURUP, ANKARA HALKINDAN ALDIĞIMIZ PARAYI YİNE ANKARA HALKI İÇİN HARCAMAYA BAŞLADIK”

Değerli hemşerilerim; Ankara’mızın kalkınması için üretmeye ihtiyacımız var. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, ülkemiz için üretmeye ihtiyacımız var. Biz, bunun için de elimizi taşın altına koyduk. Gereksiz harcamaları ve hayali projeleri durdurup, Ankara halkından aldığımız parayı yine Ankara halkı için harcamaya başladık. Çubuk’ta 6 bin 637 çiftçimize yem bitkisi tohumu; buğday, nohut, arpa tohumları desteği verdik. Sebze fidesi, mazot ve sıvı gübre yardımında bulunduk. 11 bin 186 metre sulama borusu desteği yaptık. Sıvat, mısır silajı ve suni tohumlama destekler ile arıcılık eğitimleri sonucunda ilçemizdeki kırsal kalkınma çalışmalarına 13 milyon liralık katkı sağladık. 198 kilometre içme suyu hattını tamamladık. 61 adet su deposunu yeniledik. 312 bin ton asfalt attık. 12 bin 850 metre yeni yol açımını tamamladık. Bu arada şunun müjdesini vereyim; bu yıl ayrı ayrı ihale yaptığımız için, inşallah Ankara’nın bütün ilçelerindeki bütün grup yollarına yetişirse sıcak asfalt yapılacak. İhaleyi biz bu şekilde yaptık. Ankara’nın içinin ihalesini de aynı şekilde yaptık. 95 mahallede içme suyu hattı, su deposu yenilemesi, sondaj kuyusu ve 14 mahallede atık su ve yağmur suyu hattı yapımını gerçekleştirdik. Köylerimize 56 adet yangın söndürme tankeri verirken özel otobüslere validatör takmak suretiyle Ankara Kartı’yla ulaşımı başlattık. Daha önce belediyemizin kreşi yoktu, biz açtık. Çubuk kadın kooperatiflerinden alınan ürünleri de yine Başkent Marketlerde satmaya, böylece hem onların ekonomisine katkı sunup hem de halkımızın sağlığına ve bütçesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Çubuk’ta, bugüne kadarki tüm bu hizmetlerimiz için 400 milyon liraya yakın proje ve yatırım yaptık. Çubuk halkından aldığımız parayı yine Çubuk halkı için harcadık. Hem sosyal yardım alan vatandaşlarımızın yanında olduk hem de üretime yatırım yaptık. Hem yolları yeniliyoruz hem de altyapıda büyük dönüşüme imza atıyoruz.

“İKİ TESİSİMİZİ TOPLAM 75 MİLYON LİRA MALİYETLE TAMAMLADIK”

“Bugün burada iki tesisimizin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çubuk Aile Yaşam Merkezi’nde eğitim, kültür, sanat, spor branşlarında faaliyetler düzenlenecek. 6 bin 242 metrekare üzerine inşa ettiğimiz 7 katlı merkezimiz, Çubuk’ta genç yaşlı herkesin güzel vakit geçirmesini, öğrenmesini, kültürel hayata katılmasını sağlayacak. Bu proje, ilçemize değer katacak. Bizim dönemimizden önce ihale edilmişti, ancak bitirildi. Ayrıca gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri Çubuk E-Spor Merkezi’nin de açılışını yapıyoruz. Bin metrekare alan üzerine kurulu 3 katlı merkezimizde, turnuva salonu, oyun odası, sanal gerçeklik odası gibi bölümler yer alıyor. Burada gençlerimizin sosyalleşmesini, ekip ruhu edinmesini ve profesyonel e-spor takımları kurmaları için onlara katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çubuk Aile Yaşam Merkezi’miz ve E-Spor Merkezi’mizi toplam 75 milyon lira maliyetle tamamladık ve hemşerilerimizin hizmetine sunduk.

“MAYIS AYINDA İNŞALLAH SOĞUK HAVA DEPUSUNUN İHALESİNİ YAPIYORUZ”

Değerli Çubuklular; bölgede vişne çok. Bu vişnenin bir an evvel tüccarın eline gitmemesi için, mayıs ayında inşallah soğuk hava deposunun ihalesini yapıyoruz. Projeler tamamlandı ve inşallah bölge ekonomisine katkı sağlayacak. Ayrıca dondurulmuş gıda fizibilitesi yapılıyor. Bununla ilgili, Akhisar Ticaret Odası Başkanı bu işi yapıyormuş, onunla birlikte çalışıyoruz.

“ULAŞTIRMA BAKANLIĞI HAVAALANI METROSUNU ANKARA BÜYÜKŞEHİR’E DEVREDERSE YAPMAYA SÖZ VERİYORUZ”

Bir konuda daha bilgi vermek istiyorum. Havaalanı metrosuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bize yapılması için izin verilen tek yer Mamak metrosu. Yani Cebeci’den Mamak’a kadar yaklaşık 8 kilometrelik metro için izin verilmişti. Projesi de yoktu. Projesi 2 yıl sürdü. Çünkü 100’e yakın sondaj yapılıyor. Araştırma yapılıyor. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı alınıyor. Derken her şeyi kesinleşti. Kredisini de bulduk, şu anda Hazine’de imza bekliyor. Hazine’de imza edildikten sonra inşallah bu yıl içerisinde temelini atacağız. Sık sık şu eleştiriye maruz kalıyoruz; ‘Hani metro yapacaktın, yapmadın’. Bütün yetkiler bizden önce Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiş. Biz, sadece şu anda Kızılay’dan Dikmen’e, ayrıca Koru’dan Yaşamkent’e ve Etimesgut’tan Eryaman’a kadar uzanacak bir hattın projesini yaptırıyoruz. Projeler yapıldıktan sonra da inşallah onların da ihalesi açıklanacak. Değerli Çubuklular, şunu söylemek isterim; İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 adet metroyu aynı anda yapıyor. Fakat Ulaştırma Bakanlığı da sürekli orada metro yapıp, ‘Siz az yaptınız, biz çok yaptık’ tartışmasını yaşıyoruz. Bakın, 2019 yılında yatırım programına alınmış, havaalanı metrosu. 2019 yılından beri Ulaştırma Bakanlığı, bunu ihale etmiyor. Bunun üzerine biz, ocak ayında dilekçe yazdık. İnşallah Çubuk’u da kapsayacak şekilde, Ulaştırma Bakanlığı o metroyu Ankara Büyükşehir’e devrederse yapmaya söz veriyoruz, bunun da müjdesini veriyoruz. Sevgili Çubuklular; önümüzde bir seçim var. Bu seçimde millet sandığa gidecek ve takdirini verecek.” (ANKA)