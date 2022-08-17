Yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı
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Yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı

Adana’da, 80 yaşındaki yatalak kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan N.G’nin 13 Ağustos’ta ölü bulunduğu evde intihara kalkışan oğlu Ş.G’nin (58), Seyhan Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlandı.

Yatalak annesini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Ş.G, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

N.G’yi evine gelen komşusunun kapının açılmaması üzerine yardım istediği polis ve sağlık ekipleri, ikamete girdiklerinde kadını ölü halde bulmuş, bileklerinin kesik olduğu görülen oğlu da hastaneye kaldırılmıştı. (AA)

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