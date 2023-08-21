Yatakta sakın bunu yapmayın!

Cinsel yaşama zarar veren, çiftleri birbirinden uzaklaştıran durumlardan biri de partnerin ya da eşin yatakta eleştirilmesidir. Özellikle erkekler bu yüzden ereksiyon sorunu yaşayabilir.

Yaşadığım sorunu nasıl çözebilirim?

SORU:

8 yaşında evli bir erkeğim. Eşim cinsel ilişki sırasında beni sürekli eleştirip, komut veriyor. Bu yüzden sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bana öneriniz nedir? P.B./İstanbul

CEVAP:

Eşinizin sabırsız ve eleştirel olduğu düşü­nülebilir. Bu durumun sizde bir performans kaygısı yarattığı ve yetersizlik duygularına yol açtığı anlaşılıyor. Sürekli eleştirilme kızgınlık duygularına da neden olur. İfade edilemeyen bastırılmış kızgınlık duygusu erkeklerde cin­sel isteksizlik ve sertleşme sorunlarının en önemli nedenidir. Bu duygular çalışıldığında ve kaybolan özgüven yeniden kazandığınız­da cinsel istek yeniden gelecektir. Cinsel yaşamda yolunda gitmeyen durumlar cinsel birliktelik sırasında değil başka zamanlarda konuşulmalı, eleştiri sözleriyle değil istek ve dilek sözleriyle ifade edilmelidir.

Korkularımla nasıl başa çıkabilirim?

SORU:

32 yaşındayım, bugüne kadar hiç kız arkadaşım olmadı. Çıktığım biri var ve evliliği düşünüyoruz. Ancak ilk geceyle ilgili endişeliyim. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? V.H./Konya

CEVAP:

Ne olursa olsun ilk defa deneyimlenecek bir olayda heyecan duymak, yapamayacağını düşünmek normal ve insana özgü bir olaydır. Hele de bu cinsellik gibi hem tabu olan hem de özel arz eden bir olay ise her şey daha da karmaşık olur. Buna diğer kişinin de kaygılarını da ekleyince olumsuzluğu ikiyle çarpmak gerekir. Bunların yaşanmaması için yeni evlenen çift ilk gece acele etmeden, sevişmeyi uzun tutup kendilerini hazır hissettiklerinde birlikte olmalı, birleşmeye değil, haz alıp eğlenmeye odaklanmalıdır. Sizin şimdiden endişelenmenize gerek yok. İlk gecenizi mümkünse eşinizle birlikte herkesten uzak bir yerde acele etmeden yaşamaya çalışın. Eşinizle karşılıklı konuşarak, acele etmede n dokunmaya ve hissetmeye odaklanıp sevişmeyi uzun tutarak yaşadığınızda bir sorun olmayacaktır. Evlenmeden önce kadın ve erkek cinselliğiyle ilgili bilimsel kitaplar ve eğitici videolar izleyerek kendinizi ve nişanlınızı hazırlayabilirsiniz.