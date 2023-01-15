Yatakta erotizmin püf noktaları

Birçok yeni evli çift yatakta erotik bir ortam oluşturmada sorun yaşar. Peki neler yapılabilir? İşte yanıtı…

Keyifli bir cinsellik için ne yapabiliriz?

SORU:

30 yaşında yeni evli bir gencim. Eşimle cinsel anlamda tecrübeli değiliz ve erotik bir ortam yaratamıyoruz, bunun bir yolu var mı? M.F./Kayseri

CEVAP:

Doğuştan bir cinsel dürtüyle Dünya’ya gelmek cinsel bilgi ve davranışları da beraberinde getirmez. Bunlar içinde yaşanılan kültürün cinsellik algısına göre sonradan öğrenilir. İşte bunun püf noktaları… İyi bir gece sabahtan başlar, güne nasıl başlarsanız gece öyle devam eder. Sık sık birbirinize dokunmaktan çekinmeyin. Yatağa girmeden mutlaka duş alın, temiz olduğunuzdan emin olun. Küçük kıyafetlerle birbirinizi baştan çıkarın. Sevişmeye giyinik başlayıp birbirinizi soyun. Ön sevişmeyi uzun tutun, acele etmeyin birbirinize zaman tanıyın. Birbirinize karşı istek ve arzularınızı çekinmeden ifade edebileceğiniz güvenli bir alan yaratın. Performans ve sonuca değil, dokunma ve hissetmeye odaklanın.

Eşimle bu konuda nasıl anlaşabiliriz?

SORU:

6 yıldır evliyim. Eşim cinselliği fazla sevmiyor, benimle yalnızca aramız iyi olduğunda seks yapıyor. Her zaman onun istediği gibi davranmak beni yordu, ne yapabilirim? F.U./Bursa

CEVAP:

Kadınlarda cinsel isteksizlik çoğu zaman psikolojik nedenlerden kaynaklanır. Özel­likle kadınların cinsel kimliğinin baskılan­dığı, eksik ve yetersiz görüldüğü toplum­larda kadınların cinselliğe ilgi duyması ve isteklerini dile getirmesi hiç kolay değildir. Ayrıca kadının cinselliğe ilgisiz ve mesafeli duruşu neredeyse bir namus ölçüsü ve itibar sebebidir. Erkeklerse cinsel yönden daha aktif ve talepkar olur. Bu kültürel yapı bazı durumlarda kadının güç kazan­mak için cinselliği bir pazarlık unsuruna dönüştürmesi ve amaçları doğrultusunda kullanmasına neden olabilir. Sizin böyle bir ilişkide mutlu olmak için bu koşullu cinsel birliktelik döngüsünü durdurmanız gerekir. Bunun için eşinizin duygusal ihti­yaçlarına duyarlı olmanız, cinsel birlikte­liğin olmadığı zamanlarda da ilgi ve sevgi göstermeniz, daha sık dokunup, güzel söy­lemeniz faydalı olabilir. Bu döngüyü tüm çabalarınıza rağmen değiştiremezseniz bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Bu problemden kurtulabilir miyim?

SORU:

41 yaşındayım, erken boşalma sorununu bir türlü çözemedim. Geciktirici krem­lere kadar her şeyi denedim. Kalıcı bir çözüm için ne yapmalıyım? D.P./İstanbul

CEVAP:

Cinsel heyecanını yönetemeyen bir erkek ne yaparsan yapsın boşalma denetimini sağlayamaz. Çünkü boşalma hapşırma gibi bir reflekstir ve refleksleri kontrol etmek mümkün değildir. Erkeğin kontrol edebildiği alan boşalma refleksi tetiklen­meden boşalmaya götüren cinsel heye­canını düşük tutmak, yavaş ve kontrollü hareket etmeye devam edebilmektir. De­nediğiniz bütün yöntemler kalıcı ve etkili bir fayda sağlamaz. Üstelik bunlar cinsel haz almayı da engellediği için çoğu zaman boşalma sonrası bir doyumsuzluk ve pişmanlık duygusu da yaşanabilir. Erken boşalma cinsel terapi ile kalıcı ve etkili bir şekilde çözülebilir bir sorundur. Bu ne­denle etkisiz yöntemlerle vakit kaybetmek yerine kalıcı bir çare aramanızı öneririm.