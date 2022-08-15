Yatakta erotizm yaratmanın püf noktaları
Birçok yeni evli çift ilişkide erotik bir ortam oluşturmada sorun yaşar. Aslında bu sanıldığı kadar zor değildir… İşte önerilerim…
Yakınlaşmak için ne yapabiliriz?
SORU:
Yeni evli bir çiftiz. Her ikimiz de cinsel anlamda tecrübeli değiliz, birbirimize nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Erotik bir ortam yaratamıyoruz, bunun bir yöntemi var mı? A.C./ Isparta
CEVAP:
Doğuştan bir cinsel dürtüyle Dünya’ya gelmek cinsel bilgi ve davranışları da beraberinde getirmez. Bunlar içinde yaşanılan kültürün cinsellik algısına göre sonradan öğrenilir. İşte bunun püf noktaları… -İyi bir gece sabahtan başlar, güne nasıl başlarsanız gece öyle devam eder. -Yatmadan önce ağır yemekler yemeyin. -Sık sık birbirinize dokunmaktan çekinmeyin. -Odanız üşümeyecek kadar sıcak, terlemeyecek kadar serin olsun. -Yatağa girmeden mutlaka duş alın, temiz olduğunuzdan emin olun. -Küçük kıyafetlerle birbirinizi baştan çıkarın. -Sevişmeye giyinik başlayıp birbirinizi soyun. Ön sevişmeyi uzun tutun, acele etmeyin birbirinize zaman tanıyın. -Birbirinize karşı istek ve arzularınızı çekinmeden ifade edebileceğiniz güvenli bir alan yaratın. -Performans ve sonuca değil, dokunma ve hissetmeye odaklanın.
Sizce bu sorunu aşabilir miyiz?
SORU:
Ben 6 aydır evliyim ama ilişkiye giremiyorum. Daha önce bir tedavi gördüm, parmak egzersizlerini yapıyorum, ilişki aşamasında takılıp kaldık, daha ileriye gidemiyoruz. Sizce bu sorunu aşabilir miyiz? M.Y./Bursa
CEVAP:
Yazdıklarınızdan başarısız sonuca ulaşmayan terapi deneyiminin sizi umutsuzluğa sürüklediği anlaşılıyor. Vajinismus tedavisinde gözden bazı detaylar nedeniyle beklenmeyen dirençler ortaya çıkabiliyor. Ne olursa olsun, iyileşeceğinize olan inancınızı kaybetmemelisiniz. Güven duyulan bir terapistle sürece ve terapiye bağlı kalındığı sürece çözülmeyen sorun yoktur. Burada önemli olan zorla da olsa ilişkiye girmek değil, vajinismusun sağlıklı bir şekilde ortadan kalkmasıdır. Çünkü bu sorun tedavi edilmiş gibi gözükse de; kılık değiştirmiş olarak, yani cinselliği eşine karşı bir görev gibi gören ve haz almayan bir kadın davranışı şeklinde tekrar ortaya çıkarabilir.
Cinsel hayatımız nasıl düzelir?
SORU:
28 yaşındayım. 6 yıldır MS hastasıyım. Yaşam kalitemi oldukça kötü etkileyen bu hastalık cinsel hayatımda da bazı sorunlara neden olabiliyor. Bazı durumlarda eşimin istekleri karşılamakta zorluk çekiyorum. Bu konuda ne yapabilirim? Ç.O./ İstanbul
CEVAP:
Halk arasında MS hastalığı olarak bilinen Multiple Skleroz; hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Bu hastalık daha çok 20-50 yaş arasında görülmektedir. MS hastalığı ne kadar erken başlarsa o kadar sert seyretmektedir. MS hastalığı sinir sistemini doğrudan etkilediğinden cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir. Takip altında gebeliğe engel teşkil etmez. Sağlıklı eşin de hastalık konusunda bilgilenmesi işbirliği içinde hareket ederek eşini özel durumuna duyarlı olması beklenir. Böyle bir durumda cinsel yaşam, hastalığın getirdiği değişikliklere uygun hale getirilerek ataklar arasında yaşanabilecek şekilde yeniden düzenlenebilir.