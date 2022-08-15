Yatakta erotizm yaratmanın püf noktaları

Birçok yeni evli çift ilişkide erotik bir ortam oluşturmada sorun yaşar. Aslında bu sanıldığı kadar zor değildir… İşte önerilerim…

Yakınlaşmak için ne yapabiliriz?

SORU:

Yeni evli bir çiftiz. Her ikimiz de cinsel anlamda tecrübeli değiliz, birbirimize nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Erotik bir ortam yaratamıyoruz, bunun bir yöntemi var mı? A.C./ Isparta

CEVAP:

Doğuştan bir cinsel dürtüyle Dünya’ya gelmek cinsel bilgi ve davranışları da bera­berinde getirmez. Bunlar içinde yaşanılan kültürün cinsellik algısına göre sonradan öğrenilir. İşte bunun püf noktaları… -İyi bir gece sabahtan başlar, güne nasıl başlarsa­nız gece öyle devam eder. -Yatmadan önce ağır yemekler yemeyin. -Sık sık birbiri­nize dokunmaktan çekinmeyin. -Odanız üşümeyecek kadar sıcak, terlemeyecek kadar serin olsun. -Yatağa girmeden mutlaka duş alın, temiz olduğunuzdan emin olun. -Küçük kıyafetlerle birbirinizi baştan çıkarın. -Sevişmeye giyinik başlayıp birbirinizi soyun. Ön sevişmeyi uzun tutun, acele etmeyin birbirinize zaman tanıyın. -Birbirinize karşı istek ve arzularınızı çe­kinmeden ifade edebileceğiniz güvenli bir alan yaratın. -Performans ve sonuca değil, dokunma ve hissetmeye odaklanın.

Sizce bu sorunu aşabilir miyiz?

SORU:

Ben 6 aydır evliyim ama ilişkiye giremiyorum. Daha önce bir tedavi gördüm, parmak egzersizlerini yapıyorum, ilişki aşamasında takılıp kaldık, daha ileriye gidemiyoruz. Sizce bu sorunu aşabilir miyiz? M.Y./Bursa

CEVAP:

Yazdıklarınızdan başarısız sonuca ulaşma­yan terapi deneyiminin sizi umutsuzluğa sürüklediği anlaşılıyor. Vajinismus tedavi­sinde gözden bazı detaylar nedeniyle bek­lenmeyen dirençler ortaya çıkabiliyor. Ne olursa olsun, iyileşeceğinize olan inancınızı kaybetmemelisiniz. Güven duyulan bir terapistle sürece ve terapiye bağlı kalındığı sürece çözülmeyen sorun yoktur. Burada önemli olan zorla da olsa ilişkiye girmek değil, vajinismusun sağlıklı bir şekilde or­tadan kalkmasıdır. Çünkü bu sorun tedavi edilmiş gibi gözükse de; kılık değiştirmiş olarak, yani cinselliği eşine karşı bir görev gibi gören ve haz almayan bir kadın davra­nışı şeklinde tekrar ortaya çıkarabilir.

Cinsel hayatımız nasıl düzelir?

SORU:

28 yaşındayım. 6 yıldır MS hastasıyım. Yaşam kalitemi oldukça kötü etkile­yen bu hastalık cinsel hayatımda da bazı sorunlara neden olabiliyor. Bazı durumlarda eşimin istekleri karşıla­makta zorluk çekiyorum. Bu konuda ne yapabilirim? Ç.O./ İstanbul

CEVAP:

Halk arasında MS hastalığı olarak bili­nen Multiple Skleroz; hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Bu hastalık daha çok 20-50 yaş arasında görülmekte­dir. MS hastalığı ne kadar erken başlarsa o kadar sert seyretmektedir. MS hastalığı sinir sistemini doğrudan etkilediğinden cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir. Takip altında gebeliğe engel teşkil etmez. Sağlıklı eşin de hastalık konusunda bilgilenmesi işbirliği içinde hareket ederek eşini özel durumuna duyarlı olması beklenir. Böyle bir durumda cinsel yaşam, hastalığın getirdiği değişiklik­lere uygun hale getirilerek ataklar arasında yaşanabilecek şekilde yeniden düzenlenebilir.