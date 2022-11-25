‘Yatak ölümü’ nedir?

Günlerce ilişkiye girmemek anlamına gelen ‘‘yatak ölümü’’ genellikle ‘‘evde kardeş gibi olduk’’, ‘‘evliliğimiz kağıt üstünde’’, ‘‘eş hayatımız yok gibi’’ sözlerle dile getirilir.

Bizim evliliğimiz böyle yürür mü?

SORU:

35 yaşında 6 yıldır evli bir kadınım. Eşim neredeyse 1 yıldır bana elini sürmüyor adeta kardeşi gibi davranıyor. Nedenini sorduğumda çok yorgun olduğunu söylüyor. Böyle evlilik olur mu? M.D./Kayseri

CEVAP:

Yatak ölümü eşlerin artık birbirini bir cinsel partner olarak görmediği, arzula­madığı, cinsel olarak hiçbir şeyin yaşan­madığı durumu tanımlar. Bu durumdaki çiftler evlilik birliğinin devamı açısından riskli çiftlerdir, çünkü cinsellik bir ihtiyaçtır ve evlilik ilişkisi içinde karşılanmadığında çeşitli sorunlara neden olabilir. Pornog­rafi eşliğinde mastürbasyon bağımlılığı, evlilik dışı ilişkiler bu risklerden sadece birkaçıdır. Yatak ölümünün birçok sebebi vardır. Bunların başında cinsel isteksizlik ve cinsel doyum eksikliği gelir. Erkeklerde performans kaygısı ve sertleşme sorun­ları, kadınlarda ağrılı ilişki ya da orgazm güçlüğü ve çift ilişkisinde ki çatışmalar yatak ölümünün en önemli nedenleridir. Buna diğer cinsel işlev bozukluklarını, mahremiyet eksikliğini, yoğun ve stresli ça­lışma koşulları da eklenebilir. Yatak ölümü deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak çözülebilir bir sorundur.

Bu problemden nasıl kurtuluruz?

SORU:

Eşim aynı anda orgazm olmaya takılmış durumda, ne kadar uğraşırsak uğraşalım olmuyor, bu yüzden bende cinsel isteksizlik başladı. Bunu nasıl başarırız? H.L./Bursa

CEVAP:

Orgazm refleksi sempatik sinir sistemi olarak bilinen otomatik davranışları kont­rol eden bir sistem tarafından yönetilir. Bir kişi ne zaman hapşıracağını tam olarak kontrol edemezse, orgazm olacağı zamanı da kontrol edemez. Söz konusu iki kişinin aynı anda boşalması olduğunda bu uyum daha da zorlaşır. Bununla birlikte sık ve düzenli cinsel hayatı olan çiftler zaman içinde bir cinsel uyum yakalayıp neredeyse eş zamanlı boşalma yaşayabilir. Bunu bir hedef olarak koymak cinselliğin doğal akı­şını bozarak boşalma ve uyarılma bozuk­luklarına neden olabilir.

Cinsel hayatımız zarar görür mü?

SORU:

3 yıldır evli bir kadınım. Eşim benim isteklerimi ancak cinsel birliktelik yaşayacağımız zamanlar duyuyor. Bu nedenle ben de ancak istediğim şeyleri yaptığında onunla birlikte oluyorum. Bu durum ilişkimizi yıpratır mı? R.Y./Tokat

CEVAP:

Birçok toplumda cinsellik sanki sadece erkeklerin haz aldığı bir eylem gibi görülür. Kadının ise adeta erkeği memnun etmek için istemeden yaptığı bir görevdir. Böyle olunca erkeklerin seks yapmak için eşlerini ikna etmeleri bunun için bazı istek ve ko­şulları kabul etmeleri beklenir. Bu nedenle cinselliğin bir alış-veriş gibi görüldüğü bazı toplumlarda kadının isteklerinin yerine getirilmesi için cinselliği bir ödül ya da ceza gibi kullanması sık görülen bir durumdur. Hatta her cinselliğin sonunda bir istek ge­leceğini düşünen erkek giderek cinsellikten uzaklaşır. Bu şekilde bir davranış zamanla çift ilişkisindeki uyumu bozarak ciddi cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir.