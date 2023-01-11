Yatak odasında yeniliklere açık olun

Birçok çift evliliklerinin başındaki tutku ve çekiciliğin hiç azalmayacağını, hep devam edeceğini düşünür, ancak gerçek hiç de öyle değildir…

Severek evlendik niye böyle oldu?

SORU:

12 yıldır evli iki çocuk annesi bir kadı­nım. Eşimle ortalama haftada bir, birkaç dakikayı geçmeyen bir cinsel hayatımız var. Ben yaşadığımız bu cinsellikten hiç haz almıyorum. Eşimle severek evlen­dik, neden böyle oldu? E.D./ İzmir

CEVAP:

Nasıl ki çiçekçiden alınan bir çiçek sonraki günlerde bakım verilmeyip, ihmal edildiğinde sararıp solar, ilk günlerdeki güzelliğini kaybederse çiftlerin cinsel yaşamı da ilgi ve yenilik ihmal edildiğinde zamanla sıradanlaşır ve önemini kaybeder. Çiftlerin bu sorunu aşmak için yaşadıkları sorunun farkına varmaları, çözüm üretmek için istekli olmaları gerekir. Eşler bu durumu, yeniliklere açık olup, belli aralıklarla konuşarak istek ve arzularını dile getirip, değerlerine ters düşmeyen fantezileri gerçekleştirerek aşabilirler. Bireysel çabaların yetersiz kalması ve sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan profesyonel destek alınması uygun olur.

İleride bir sorun yaşar mıyım?

SORU:

Bekar bir erkeğim. 5 aydır devam eden bir ilişkim var, fırsat buldukça, cinsel ilişki yaşıyoruz. Bu ilişkilerim çok kısa sürüyor, birkaç saniye içinde boşalıyorum. Evlenince bu sorunu yaşar mıyım? Ç.T./İstanbul

CEVAP:

Erken boşalma erkek cinsel işlev bozuk­lukları arasında en fazla karşılaştığımız sorundur. Nadiren organik kökenli ço­ğunlukla psikolojik nedenle ortaya çıkar. Erkeğin yetişkin yaşamda düzenli bir eş ya da partner ilişkisi içinde bu koşullanma­dan kurtulması boşalma denetimini öğ­renmesi beklenir. Ancak bazı durumlarda düzenli bir ilişkiye rağmen erken boşalma devam edebilir. Erkeğin doğasında olan hızlı boşalma refleksi genellikle ergenlik­ten itibaren öğrenilen hızlı mastürbasyon­la pekişerek alışkanlığa dönüşür. Erken boşalma kader değil, cinsel terapi ile yüz­de yüz tedavi edilebilen bir cinsel uyum sorunudur. Sizin evliliği beklemeniz, evlilik ilişkisi içinde de devam ederse bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.

Erkek arkadaşım neden takıntılı?

SORU:

Bir yıldır süren bir ilişkim var. Erkek arkadaşım çok huzursuz. Cinsel birliktelik sırasında sürekli orgazm olup olmadığı soruyor. Neden bu kadar takıntılı? H.A./Kayseri

CEVAP:

Cinsel ilişki sırasında alınan hazzı artıran unsurların başında bunun karşılıklı ol­masıdır. Bu şekilde her iki taraf da cinsel yönden yeterli olduğunu, arzulandığını ve onaylandığını hisseder. Doyumlu bir cinsellik aynı zamanda bunun yeniden yaşanma ihtimalini artırdığı için ilişkide bir bağ ve güven duygusu yaratır. Erkek­ler için eşlerinin tatmin olması erkesi rekabet dünyasında onu avantajlı duruma sokar. Sırf eşlerinin ya da partnerlerinin bu tür takıntıları nedeniyle orgazm taklidi yapmak zorunda kalan birçok kadın vardır. Bunun bir diğer nedeni de kadınlardan farklı olarak erkeğin cinsel ilişki sırasında aldığı hazzın büyük bir kısmının boşalma ve orgazm sırasında olmasıdır. Sizin erkek arkadaşınızı rahatlatacak şeyler söyleme­niz bu tür endişelerini azaltacaktır.