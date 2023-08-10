Yatak odanızda dikkatiniz dağılmasın!

Cinsellik yaşanan ortamda rahatsız edici, dikkat dağıtıcı şeyler olmamalı. Aksi bir durum cinsel uyarılmanın başlamasını ve devamını olumsuz etkileyebilir.

BU PROBLEMDEN NASIL KURTULURUM?

SORU:

26 yaşındayım, altı aydır evliyim. Evlendikten sonra eşimin daha önce yaşadığı bekar evine yerleştik. Yatak odamızda eşimin annesinin evinden getirdiği mobilyalar var. Cinsellik yaşarken bana sanki ailesi de bizimleymiş gibi geliyor ve odaklanamıyorum, bunun için ne yapabilirim? A.Y./ Ankara

CEVAP:

Doyumlu ve mutlu bir cinsel yaşam 3 temel koşulun yerine gelmesine bağlıdır. Bunlar erkek ve kadının kişisel özellikleri, eşe duyulan ilgi, eşin cinsel çekiciliği ve cinsellik yaşanan ortamdır. Cinsellik yaşanan ortamda rahatsız edici, dikkat dağıtıcı şeylerin varlığı cinsel uyarılmanın başlamasını ve devamını olumsuz etkileyebilir. Yatak odası cinsel uyarılmayı engelleyecek her türlü obje, resim koku, aşırı sıcak ya da soğuğun olmaması gereken özel bir alandır. Yatak odasında çocuklara, ebeveynlere, eski ilişkilere ait resimler ya da eşyalar, kutsallık içeren dini semboller asla olmamalıdır. Bu tür objeler bilinç dışı çatışmaları, korkuları tetikleyerek cinsel sorunlara neden olabilir. Bunu anlamak için farklı mekanlarda cinsellik yaşayıp aradaki farka bakılmalıdır.

CİNSEL HAYATIMIZ NASIL DÜZELİR?

SORU:

42 yaşında evli bir erkeğim. Bir şirkette üst düzey yöneticiyim. Eve geldiğimde hiçbir şey yapmadan beynimi boşaltmak, sonra da yatmak istiyorum. Eşimle en son bir ay önce cinsellik yaşadık, bu durumdan çok rahatsızım, ne yapmalıyım? V.D./Antalya

CEVAP:

Bütün canlılar gibi insanların da yaşamlarını sürdürmek için belirli bir enerjiye ihtiyacı vardır. Kişinin bu enerjiyi, çalışma, beslenme, seks yapma, eğlence gibi uğraşlar arasında paylaştırması gerekir. Ancak tüm Dünya’da olduğu gibi bizim ülkemizde de gittikçe ağırlaşan çalışma ve yaşam şartları enerjinin büyük bir kısmının iş ve çalışmaya harcanmasına yol açmakta diğer ihtiyaçlar için enerji kalmamaktadır. Bu ihtiyaçlar içinde ilk vazgeçilen cinsellik olmaktadır. Bunun sebebi cinsel birlikteliğin geç saatlere sarkması, o saatten sonra önceliğin uyuma ve dinlenme olmasıdır. Bununla birlikte daha çok çalışmanın, daha çok kazanıp daha çok tüketmenin ve akıp giden zaman karşısında sevme, sevilme, cinsel yakınlık gibi temel ihtiyaçları ertelemenin bir sonu yoktur. Sizin durumunuzda eşinize ve cinselliğe daha fazla zaman ayırmak için hayatınızdaki öncelikleri gözden geçirmeniz uygun olur.