Yatak küslüğü evliliği nasıl etkiler? 

Her kavga sonrası yatağı ayırma, kızgın olunan eşle araya mesafe koyma ve onu cezalandırma amacı güdebilir. Yatak küslüğü olarak adlandırılan bu durum sorunu çözmekten çok büyütmeye hizmet eder…

Eşimi bu tavrından nasıl vazgeçiririm?

SORU:

38 yaşında 15 yıldır evli evli bir kadınım. Eşimle ne zaman tartışsak ya da kavga etsek hemen yatakları ayırıyor, salonda yatıyor, ben çaba sarf etmesem geri gelmiyor. Bu süre içinde birbirimizden uzaklaşıyoruz, bu sorun nasıl çözülür? Ç.A./İstanbul

CEVAP:

Her evlilikte zaman zaman gerginlikler, kavgalar olabilir. Bunlar yemeğin baharatı gibidir, birazı tat verir fazlası tadını bozar. Sorunu çözümsüz kılan ve çift ilişkisine zarar veren kavga sonrası takınılan tu­tumlardır. Onarma girişimlerinin olmadığı ilişkilerde kavgalar duygusal ve cinsel uzaklaşmaya neden olabilir. Her kavga sonrası yatağı ayırma daha çok uzun süreli evliliklerde görülür. Bununla birlikte bu çözümler sorunu çözmekten çok büyüt­meye hizmet eder. Yatak ayırma ve cinsel yoksunluk yaratma sağlıklı bir sorun çözme yolu değildir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak onu özlediğinizi, ayrı yatmasından duyduğunuz rahatsızlığı dile getirebilir, bunun evliliğinize zarar verdiğini söyleyebilirsiniz. Aranızda geçen ne olursa olsun ayrı yatmama konusunda görüş birliğine varabilirsiniz. Sorunların devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Bu monotonluktan nasıl kurtulabiliriz?

SORU:

33 yaşında 5 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle cinsel hayatımız iyice monoton­laştı. Bize ne önerirsiniz? K.D./Bursa

CEVAP:

Haz, bedende sürekli hareket eder. Bir seks deneyiminizde kulak arkanızın öpülmesi size yoğun bir haz verirken diğer bir gün bu hazzı vücudunuzun başka bir noktasında hissettiğinizi fark edersiniz. İşte seks de sürekli hareket halinde olan zevk ve hazzın aranmasıdır. Cinsel terapi için bize başvuran danışanlara verdiğimiz en önemli tavsiye, seksin sürekli bir ritüel gibi tekrarlanmasını sona erdirmek ve yaşanan aktivitenin değişkenlikler göstermesini sağlamaktır. Siz de rutinden çıktığınızda cinsellikten yeniden keyif aldığınızı fark edeceksiniz.

Neden ben de bu sorunu yaşıyorum?

SORU:

36 yaşındayım ve akademisyenim. Üç yıldır evliyim ve vajinismus sorunu yaşı­yorum. Evleninceye kadar bunun sadece eğitim seviyesi düşük kadınların sorunu olduğunu düşünürdüm, kendimde olma­sına çok şaşırıyorum. Bu sorunu nasıl çözeriz? E.C./ İzmir

CEVAP:

Cinsel birleşme anı geldiğinde ağrı ve acı beklentisiyle istemsiz bir şekilde kasılarak cinsel ilişkiye girememe durumu olan vaji­nismus, eğitim, sosyo-ekonomik durum ve yaştaki kadında görülebilen bir cinsel işlev bozukluğudur. Çünkü ilişkiye girmeye en­gel olan duyguların kökeninde, çoğu zaman çocukluktan gelen travmalar, katı ahlak ve namus anlayışı, ilk gece ve kızlık zarı kor­kusu, negatif bir beden ve cinsellik algısı, içinde yaşanılan toplumun kadın cinselliği­ne bakış açısı vardır. Her ne kadar eğitimli kadınların cinsel yaşama ilişki bilgileri daha fazla olsa da bunlar bazı durumlar da ansiklopedik bilgilerle sınırlıdır ve duy­gusal blokajı aşmaya yetmez. Vajinismus sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde utanı­lacak saklanacak bir sorun değil mutlu bir çift ilişkisi için en kısa zamanda aşılması gereken bir engeldir. Sizin durumunuzda kaybolan üç yılınızı telafi etmek ve daha fazla zaman kaybetmemek için bir uzman­dan destek almanız uygun olur.