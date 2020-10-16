Yatağı ayırmak cinsel soğukluğa neden olabilir

Her kavgadan sonra birbirinden fiziksel olarak uzaklaşan çiftlerde cinsel soğukluk gelişmesi normal ve beklenen bir durumdur…

Böyle bir sorunla nasıl başa çıkılır?

SORU:

4 yıldır evli bir kadınım. Evliliğimizdeki en büyük sorun eşimin her kavgadan sonra kanepede yatması… Yılın yarısını böyle geçiriyoruz. Artık birlikte yatarken rahatsız olmaya başladım. Bu durum düzelir mi? A.D./ İstanbul

CEVAP:

Bir evlilik ve çift ilişkisinde zaman zaman farklı düşüncelerin ve kavgaların olmaması mümkün değildir. Mutlu çiftleri mutsuz çiftlerden ayıran kavga olup olmaması değil, kavgalardan sonra birbirlerine nasıl davrandıklarıdır. Her kavgadan sonra birbirinin gönlünü almayan, birbirinden duygusal ve fiziksel olarak uzaklaşan çiftlerde cinsel soğukluk gelişmesi normal bir durumdur. Cinsellik yaşanan her şeye rağmen ilişkiyi sürdürmeyi sağlayan, eşlerin birbirlerine yakınlaşmasını kolaylaştıran özel bir paylaşımdır. Yatakları ayırarak bundan da vazgeçildiğinde geriye çok az şey kalır. Eşler evlenirken aralarında yaşanan ne olursa olsun yataklarını ayırmama konusunda anlaşmalı, bunu bir tepki yolu olmaktan çıkartmalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak yatak ayırma konusunda bir anlaşma yapabilirsiniz.

Bu problemlerden nasıl kurtuluruz?

SORU:

32 yaşındayım. Benim sorunum eşimin her şeye alınıp küsmesi ve cinsel yakınlıktan uzak durması. Bu problemleri aşabilir miyiz? N.A./ Kayseri

CEVAP:

Evlilik ve çift ilişkisi karşılıklı içtenlik ve samimiyet üzerine kurulur. Eşlerden birinin sürekli alınıp küserek diğerinde hiçbir şeyi doğru yapamadığı duygusu yaratarak baskı kurması psikolojik şiddettir. Böyle bir ilişkide ilgi ve sevginin yerini zamanla öfke ve soğukluk alır. İfade edilemeyen bastırılmış öfke duyguları cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Çünkü kimse kızgın olduğu, sürekli kendini tehdit altında hissettiren birine karşı cinsel arzu duyamaz, duysa da bunu söylemek istemez. Eşinizin alınganlığının sizi oldukça kötü etkilediği, psikolojik olarak baskı altında tuttuğu söylenebilir. Öncelikle bu duyguyla baş etmeniz, eşinizle konuşarak alınma ve küsmenin sizde yarattığı etki konusunda düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Tehditlere karşı ne yapabilirim?

SORU:

Bir yıldır devam eden bir ilişkim var. Erkek arkadaşım aşırı kıskanç olduğu için ayrılmak istiyorum ama o elinde ilişkimize ait görüntü kayıtları olduğunu, bunları aileme göndereceğini söylüyor. Ne yapabilirim? D.S./ İzmir

CEVAP:

İki kişi arasında yaşanan her şey özeldir ve karşılıklı saygı duymayı, kimseyle paylaşmamayı ve ifşa etmemeyi gerektirir. Erkek arkadaşınızın sizin rızanız ve bilginiz olmadan gizlice görüntü veya ses kaydı alarak sizi tehditle ilişkiye devam etmeye zorlaması her şeyden önce yasalar karşısında suçtur ve cezası vardır. Yapmak istediklerinden ondan ayrılmak konusunda ne kadar haklı olduğunuz ortaya çıkıyor. Tehditlerin hiçbir zaman sonu yoktur, bir kere boyun eğdiğinize devamı gelecektir. Sizin durumunuzda bu tür tehditlere boyun eğmemeniz bir hukukçu ile görüştükten sonra gerekli yasal süreçleri başlatmanız uygun olur.