Yatağa sakın olumsuz düşüncelerle girmeyin

Çözülmemiş problemler ve kızgınlık duygularıyla yatağa girmek ve sevişmeye çalışmak cinsel yaşamı bozabilir

Aramızdaki sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

3 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle sık sık tartışıyor çok zor barışıyoruz. Bu cinsel hayatımızı da olumsuz etkiliyor. Eşime kızgın olduğumda onunla hiçbir şey yaşa­mak istemiyorum. Bu nereye kadar gider bilmiyorum, ne önerirsiniz? M.T./Antalya

CEVAP:

Sağlıklı ve doyumlu bir cinsellik ancak karşılıklı sevgi saygı ve olumlu duygular hissedildiğinde yaşanabilir. Eşler arasındaki sorunlar yatak odasına taşınmamalı. Bu şekilde mevcut sorunlar çözülmediği gibi yolunda giden bir cinsel yaşam varsa o da bozulabilir. Eğer kızgınlık duygularınız devam ediyorsa aranızda konuşarak zor da olsa her türlü çatışmayı yatak odasının dışında bırakmaya karar verebilirsiniz. Bu şekilde çözülmüyorsa bir evlilik çift terapistinden profesyonel destek alarak evlilik sorunlarınızı çözmeniz kalpleriniz barıştıktan sonra cinsel yakınlık yaşamanız uygun olur.

Vajinismusun kesin tedavisi var mı?

SORU:

Eşimde vajinismus hastalığı var. 10 aydır evliyiz ve hala ilişkiye giremedik. Gittiğimiz bir uzman birkaç kadeh içki içip rahatlarsa ilişkiye girebilir dedi, denedik olmadı. Bu sorunun kesin bir çözümü var mı, bize ne önerirsiniz? Y.S./ Adana

CEVAP:

Vajinismus, kadınlarda görülen, istemsiz bir şekilde bacakların kasılmasıyla ilişkiye girmeye engel olan bir cinsel işlev bozuk­luğudur. Nedenleri arasında eşin aceleci tutumu, ilişki sırasında korkunç ve daya­nılmaz bir ağrı olacağı beklentisi, kızlık zarı ve aşırı kanama korkusu, katı ve tutucu bir çevrede yetişmekten kaynaklanan negatif cinsellik ve beden algısı vardır. Bir ertele­me ve kaçınma bozukluğu olan vajinismu­sun kesin tedavisi vardır. Alkol alıp birlikte olmayı deneme, sıcak suya oturma, anes­tezi altında ilişkiye girme gibi yöntemler işe yaramamaktadır. Kalıcı ve etkili çözüm cin­sel terapidir. Yaklaşık 1-1,5 ay süren 10-12 görüşmelik bir cinsel tedavi ile vajinismus kesin bir şekilde tedavi edilebilir. Cinsel terapide amaç yalnızca bir cinsel birleşme yaşamak değil aynı zamanda, sağlıklı ve doyumlu bir cinsel hayatı öğrenmektir.