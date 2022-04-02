Yaşlı adamı önce ağlattılar, sonra özür dilediler

Osmaniye’de sarımsak satan yaşlı adam, terazisi zabıtalar tarafından elinden alınınca uzun süre çaresizce gözyaşı döktü. Ali Budak isimli vatandaşın bu hali sosyal medyada paylaşılınca gelen tepkiler üzerine MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, elini öptüğü satıcıya terazi hediye etti.

Osmaniye’de sarımsak satan yaşlı adamın terazisi, Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince elinden alındı. Satıcının izinsiz satış yaptığını belirten zabıtalar Ali Budak adlı vatandaşın satışını bu yolla engellemeye çalıştı. Zabıtaların, elindeki tek sermayesi olan terazisini ellerinden almalarına çok içerleyen Ali Budak, “Ben şimdi nasıl eve ekmek götüreceğim” diye çaresizce ağladı.

MHP’Lİ BAŞKAN YAŞLI ADAMI MAKAMINA GETİRTİP ÖZÜR DİLEDİ

Yaşlı satıcının ağlaması, vatandaşlar tarafından sosyal medyada çokça paylaşıldı. Paylaşımı görenler, Osmaniye Belediyesi’ne “Ne istediniz yaşlı amcadan. Başka denetleyecek yer bulamadınız mı? Gidin fahiş fiyatla mal satan marketleri denetleyin. Onlara gücünüz yetmiyor bu yaşlı amcaya mı gücünüz yetiyor” diye yorum yaptı.

Olayın büyük tepki görmesi üzerine Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, makamına getirttiği Ali Budak’ın elini öptü ve ondan özür diledi. Başkan Kara, “Görevlilerimiz bir hata yapmış” diyerek özür dilediği satıcıya bir de terazi hediye etti.