Yaşlı adamı öldürüp kuyuya attılar!

Mersin’de para için yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Remzi Kuzal’dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan ekipler, yaşlı adamın cesedini Emirler köyü üzerinde bulunan bir su kuyusunda buldu. Adamın öldürülüp, buraya atıldığını tespit eden polisler, 1’i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şahısların yaşlı adamı 8 Şubat 2021 tarihinde öldürdüğü, evinde bir hafta beklettikleri, ardından su kuyusuna götürüp attıkları ortaya çıkmıştı. Ayrıca şahısların bir hafta boyunca her gün yaşlı adamın evine gidip cesedi kontrol ettikleri de tespit edilmişti. (İHA)