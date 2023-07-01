Dostoyevski, muhteşem eseri Suç ve Ceza’da, Raskolnikov’u kendisiyle yüzleştiriyordu…

Genç adam kendisini şöyle savunuyordu:

“Ben insan öldürmedim, bir prensibi yere serdim…”.

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Raskolnikov’a göre…

İnsanlar savaş meydanlarında birbirlerini:

Kendi iyi insanlarını, başka kötü insanlardan korumak için öldürebiliyorsa…

O da ev sahibi tefeci, kötü kadını…

Diğer iyi insanlara yaptığı kötülüklerinden korumak için öldürmüştü…

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Yani…

Raskolnikov…

İşlediği cinayetten dolayı yargılanmayı bile haksızlık olarak görüyordu…

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Somerset Maugham’ın Bayan Thompson isimli hikâyesini okuyanlarınız hatırlayacaktır…

Öyküdeki din adamı, kendisi hakkında hiç de Raskolnikov gibi düşünmüyordu…

Hem de…

Hiç kimseyi öldürmediği halde…

Ama…

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O:

Dinin “günah” olarak tanımladığı bir eylemi yapmış…

Bir fahişeyle yatmıştı…

Bu dünyada…

O kirlenmişlikle daha fazla yaşayamayacağını kabul edip:

İntihar etmişti…

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Sözümün özü canlarım:

Hukuk ne:

Sizin için…

Ne benim için…

Ne onlar için…

Hukuk hepimiz için…

Adalet hepimiz için…

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Modern devlet adaleti kendisi için olduğu kadar:

Kendisinin sahibi olan yurttaşları için de ister, istemeli…

Çünkü…

Adaletin olmadığı yerde:

Ya nefret hâkim olur…

Ya merhamet girer devreye…

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Yaşasın adalet!..

Yaşasın bağımsız ve tarafsız yargı…

Günün sözü

Yargı yetkisi, milletlerin bağımsızlıklarının birinci şartıdır…

Yargı yetkisi bağımsız olmayan bir milletin devlet oluşu:

Kabul edilemez…

Objektif olabilmek

6 Temmuz’da Brüksel’de:

Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının da katılacağı…

Ve…

İsveç’in NATO’ya kabulü konusunda…

Üst düzey NATO görüşmelerinden önce…

Kuran yakma eyleminin İsveç Hükümetine ve Devletine bağlanması:

Haksızlık değil mi?..

★

Bir çocuk bile…

Tam da bu günlerde…

Bu çirkin eylemi:

İsveç Hükümeti veya Devletinin yapmayacağını…

Yaptırmayacağını bilir…

★

Ve yine bu konularla hiç ilgilenmeyen biri bile bu aptal eylemin:

İsveç’in NATO’ya tam üyeliğini engelleme gücü olan Türkiye’nin vetosunu bekleyen Rusya için:

“Büyük şans(!)” olduğunu kabul eder…

İmkânsızı isteme

Ali Koç kendi sürdüğü arabasıyla yolda bir kaza yapar…

Arabasının ön farları kırılır…

Ve…

Bir cin çıkar…

“Dile benden ne dilersen” der Koç’a…

Ali Bey:

“Bütün yollar dört şeritli olsun” dileğinde bulunur…

“Bu olacak şey değil, başka bir şey dile…”.

Ali Koç heyecanla ellerini çırpar:

“Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olsun…”.

Cin başını kaşır:

“Yolların kaç şeritli olmasını istemiştin?..”

Bütün mesele

Kanadalı gazeteci/ yazar/aktivist Naomi Klein ile küreselleşme konusunda uyuşmuyoruz…

Ben küreselleşmeye değil…

Küreselleşmeyi istismar eden politikacı-iş insanı ortaklığına karşıyım…

★

Bilirsiniz…

Afyon, eczacının elinde ilâca…

Uyuşturucunun elinde zehre dönüşür…

★

Küreselleşme, dünyada en az eşitsizliği sağlayabilecek en güçlü iş birliği olabilecek iken…

Politikacı-iş insanı bencilliği onu:

Az gelişmiş ülkelerin felâketine dönüştürdü…

★

Küreselleşme karşıtı Klein’in, kültürel ve politika bakımdan güçlü yapılara karşı çıkılması gerektiği fikriyle de tam uyum halinde değilim…

Öyle zaman olur ki…

Güçlüyle uyum:

Onu yenmenize bile yarayabilir…

★

“Sadede gel” diyenleriniz olabilir…

Geleyim…

★

Ben Klein’in:

“Kültürel ve politika bakımdan güçlü yapılara karşı çıkmayı beceremiyorsak, konuşma özgürlüğü ve demokratik toplumun temelleri tartışılır” deyişine hastayım canlarım…

★

Mükemmel…

Harika…

Dört dörtlük…

★

Bütün mesele…

Bu gerçeği kabullenebilecek…

Konuşma özgürlüğü…

Ve…

Demokratik toplumu:

Ekmekten…

Ve…

Cennetten daha çok talep edecek:

İnsanları yetiştirebilmek…

Yararı olur mu?

Soru:

500 ve 1000 liralık kâğıt para basılacak mı?..

Cevap:

Bilmiyorum, bilemem…

★

Soru:

500 ve 1000 liralık kâğıt para basılmalı mı?..

Cevap:

Evet ve bir an önce basılmalı…

★

2005 yılında (Paramızdan 6 sıfır atıldığı yıl) 200 lira verdiğinizde 150 dolar satın alabiliyordunuz…

Bugün 200 lira verdiğinizde ancak:

8 dolar alabilirsiniz…

★

Bu demektir ki…

200 liralık kupürün gerçek satın alma gücünü koruyabilmesi için:

4000 liralık kupür basılması gerekiyor…

★

Türkiye ekonomisi 4000 (Ya da hatta 5000) liralık banknot basılmasını hazmedebilir mi?..

Ona yetkililer karar verir…

Ancak…

“Yararı olur mu?” diye sorulursa:

“Sıkı para politikasından daha etkili olur” derim…

Günün tavsiyesi

Sempatik aktör Sarp Apak:

“Evde karımın sözü geçer” dedikten sonra “Şov yapmıyorum” diyerek açıklamasının gücünü arttırıyor…

Ve şöyle devam ediyor:

“Bildiğiniz hanımcıyım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum…”.