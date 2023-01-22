Yaşar Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alıyor

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Yaşar Üniversitesi’ne araştırma görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yaşar Üniversitesi ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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