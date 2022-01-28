Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak
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Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Yaşar Üniversitesi kadrolarına 11 araştırma görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yaşar Üniversitesi ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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