Yasağa rağmen denize giren kişi hayatını kaybetti 
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Yasağa rağmen denize giren kişi hayatını kaybetti 

Arnavutköy Karaburun’da yasağa rağmen denize giren 24 yaşındaki Furkan Duran boğularak hayatını kaybetti.

Olay 18.00 sıralarında Karadeniz kıyısında olan Karaburun sahilde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denize yüzen Furkan Duran (24) bir süre sonra gözden kayboldu. Duran’ı göremeyenler durumu cankurtaranlara bildirdi.  Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Duran’ı denizden çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duran’ın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından elverişsiz hava koşulları nedeniyle Karaburun ve Yeniköy sahillerinde 9-10 Temmuz tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştı.  (DHA)

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