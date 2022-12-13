Yasadışı bahis çetesine operasyon: 27 gözaltı

İstanbul’da yasa dışı bahis paralarını, farklı kişi ve kurumlara naklettikleri iddiasıyla 34 şüpheli hakkında 11 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelen ihbarlar üzerine, şüphelilerin İstanbul’da farklı bankalara ait ATM’lerden cep bank ve QR kod yöntemleri ile yasa dışı bahis paraları çektikleri, bu paraları çeşitli yöntemlerle farklı kişi-kurumlara naklederek, haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik operasyonda 34 şüphelinin yakalanması amacıyla Esenyurt, Bağcılar, Kağıthane, Bahçelievler, Üsküdar, Fatih, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’da farklı adreslere yönelik olarak eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şüphelilerden 27’si gözaltına alınırken, 7’sini yakalama çalışmaları devam ediyor. (DHA)