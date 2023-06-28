Yaş hesaplama sistemi değişti, Koreliler gençleşti

Koreliler bugün, insanları doğduklarında bir yaşında kabul eden ülkenin geleneksel yaş sayma yöntemini uluslararası standartla uyumlu hale getiren yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle bir ya da iki yaş gençleşti.

Güney Kore medyasında her alan haberlere göre, Koreliler bugün, ülkenin geleneksel yönteminin yerine uluslararası yaş sayma yönteminin kullanılmasını gerektiren yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle bir ya da iki yaş gençleşti. Korelilerin günlük yaşamında yaygın olarak kullanılan yaş sistemine göre insanlar doğduklarında bir yaşında kabul ediliyor ve her 1 Ocak’ta da yaşlarına bir yıl ekleniyor. Bu 31 Aralıkta doğan bir bebeğin, 1 Ocakta iki yaşında olacağı anlamına geliyor.

Ülkede 1960ların başından beri doğumda sıfırdan hesaplamanın ve her doğum gününde bir yıl ekleme şeklindeki uluslararası normun tıbbi ve yasal belgeler için kullanıldığı ancak Korelilerin tıbbi ve yasal belgeler hariç diğer her şey için geleneksel yöntemi kullanmaya devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan ülkede askere alma, okula giriş, alkol ve sigara içme yaşının hesaplanmasında kullanılan bir başka yaş sistemi daha olduğu, bu sisteme göre kişinin yaşı doğumda sıfırdan hesaplandığı ve 1 Ocakta bir yıl eklendiği aktarıldı. Yetkililer, bu yöntemin şimdilik devam edeceğini ifade etti.

(DHA)