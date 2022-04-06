Yargıtay’dan çok konuşulacak dedikodu kararı: Sessiz kalan yandı!

Evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde dedikodu çıkan ve buna izin verdiği ileri sürülen koca, boşanma davasında kusurlu bulundu.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı erkeğin sadakatsiz davranışları olduğuna dikkat çeken Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına hükmederek, erkeğin tam kusurlu olduğuna dikkat çekti.

Davacı erkek kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Erkeğin evli olmasına rağmen, başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde çıkan dedikodulara sessiz kalmasının kusur olduğuna hükmetti.

Kararda, “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-davalı erkeğe kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasının başka bir kadınla isminin dedikoduya karışmasına izin verme niteliğinde olduğunun ve davacı-davalı erkeğin yine tam kusurlu olduğunun anlaşılmıştır. Yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi.

(İHA)